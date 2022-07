Ulm

vor 32 Min.

Dekan Gohl wird Landesbischof: Wie er Ulm in Erinnerung behält

Lokal 16 Jahre lang war Ernst-Wilhelm Gohl Dekan in Ulm, er hat gesellschaftliche Debatten geprägt. In Erinnerung bleiben ihm auch viele vermeintlich kleine Momente.

Von Sebastian Mayr

Am Sonntag nach Schwörmontag wird Ernst-Wilhelm Gohl in sein Amt in der Stuttgarter Stiftskirche in sein Amt als neuer evangelischer Landesbischof von Württemberg eingeführt. Seine Zeit als Dekan endet aber nicht mit dem Stadtfeiertag, es folgen noch zwei Sitzungen. Das passe eigentlich ganz gut, findet Gohl: "Ich bin ein Freund der Nüchternheit." Doch komplett nüchtern blickt der 59-Jährige nicht zurück und auch nicht nach vorne. "Ich war noch nie in meinem Leben an einem Ort so lange wie in Ulm", erzählt er. Es war eine Zeit, in der sich viel getan hat.

