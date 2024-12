Ein Galaball zum Jubiläum

Es war am 6. Dezember 1999, als Mirko Feil die Ulmer Tanzschule TenDance gründete – um die Tanzschule von Elke und Jürgen Plankenhorn, die vielen Tanzbegeisterten in Ulm ein Zuhause gewesen war, vor der Einstellung des Betriebes zu retten. Dass aus diesem Plan, die Tanzschule zu retten, ein Vierteljahrhundert mit den Geschäftsführern Mirko Feil und Michael Frank werden würde, ahnte er nicht. Nun wird das Jubiläum gefeiert – mit einem großen Galaball am 7. Dezember in der Donauhalle.

