Filmcollage im Museum Brot und Kunst: Essen, (k)ein Genuss

Wer sich auf appetitliche Anblicke freut, wird bei der Filmcollage "60x60" im Ulmer Museum Brot und Kunst enttäuscht. Doch der Besuch lohnt sich.

Frauen sitzen an einem Tisch vor einem leckeren Mahl, nehmen einen Bissen in den Mund und spucken ihn sofort wieder aus. Immer wieder. Szenen aus einem Video von Marc Hautmann mit dem Titel "Enjoy", der Nummer drei der Internationalen Filmcollage "60x60", die am Samstag im Ulmer Museum Brot und Kunst ihre Vernissage erlebte. "60x60", das bedeutet 60 Videos zu je 60 Sekunden – einige dauerten dann doch länger – zwar zum Thema Essen = Politik + Genuss. Wobei das mit dem Genuss nicht immer gegeben ist. Bei Filmen wie "Flesh – No pig but pork" von Nezket Ekici, bei dem die Künstlerin mit den Teilen eines frisch geschlachteten Schweins hantiert und sie beschnuppert, vergeht manch einem wohl eher der Appetit. Das ist aber auch gewollt, denn bei dem Projekt geht es auch um die Kritik an der Überflussgesellschaft. So beispielsweise im Film des 22-jährigen Onno Gaissmaier "Escaroles", in dem ein Mann Salat und Gemüse aus einem Container fischt und sich mit dem noch Genießbaren einkleidet.

Es gibt auch Beiträge zum Schmunzeln. Insbesondere bei den Videos vor der eigentlichen Performance, die angehende Brauer und Mälzer der Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in einem Workshop mit Künstler Shahar Marcus aus Tel Aviv gedreht haben. In einem sieht man einen jungen Mann und eine junge Frau sich in einer Werkhalle gegenübersitzen. Wortlos. Sie speisen und trinken Bier. Plötzlich setzt die Sprinkleranlage ein. Die beiden triefen schnell vor Nässe, genießen aber weiter, als ob sie das Wasser gar nicht bemerken würden.

"60x60": Museum Brot und Kunst in Ulm zeigt ungewöhnliches Filmprojekt

Die Leiterin des Museums Brot und Kunst, Isabel Greschat, freute sich, dass Shahar Marcus als "special guest" anwesend war. Er steuerte selbst mit "Seeds" einen eigenen Beitrag bei, an dem es um verminte Böden an Schreckensorten der Welt geht, die für den Anbau nicht mehr genutzt werden können, womit es zu einem weiteren Versorgungsproblem kommt. Zusammen mit Nezaket Ekici schuf er den Film "Salt Dinner", in dem ein Mann und eine Frau an einer Festtafel im Toten Meer treibend fürstlich dinieren. Dekadenz? Leidessen? Abschiedsessen? Eklig wirkt, wie das Ulmer Duo Mark Klawikowski/Anna Mönnich Menschen den Spiegel vorhalten, die sich sinnlos der Völlerei hingeben. Wenn Kalin Serapianov in "The Dessert" Menschen zeigt, die sich mit Leckereien von einem Süßspeisen-Buffet satt essen, verweist er auf "Hedonisten, die der Versuchung nicht widerstehen, fein arrangierte Köstlichkeiten mit Genuss aufzuessen und damit zu vernichten", wie es im Begleittext heißt. "Please don't bite me" von Jaqui Dresen und Moritz Schinn wirkt auch aufgrund der Geräusche beklemmend, "Platform" von Johannes Büttner und Steffen Köhn gar bedrohlich. Der von DJ Nico Bulla nach der Pause erzeugte Sound trug auch nicht unbedingt zu der vielleicht von manchem erhofften Leichtigkeit bei. Ruhig hingegen war das Video von Andrea Godinez, in dem es um das Grundsätzliche geht, das zum Leben benötigt wird: Wasser. "Manchmal ist es nicht genug, das Glas halb voll zu haben", so ihr Kommentar zu ihrem Werk.

Die Gäste erlebten an einem insgesamt langen Abend eine Fülle kurzer Filme, die alle auf ihre Weise eindrücklich waren. Die einem aber auch sehr viel abverlangten, wenn man alle sehen und sich mit ihnen auseinandersetzen wollte. In einer Erklärung des Museums heißt es treffend: "Die internationale Filmcollage führt die ästhetisch ganz unterschiedlichen Stimmen zu dem übergreifenden Thema Essen in politischen und kulturellen Kontexten zusammen." Ein außergewöhnliches, weltumspannendes Filmprojekt, eine Video-Collage, die bis 4. Oktober in der Dauerausstellung des Museums Brot und Kunst zu sehen ist.