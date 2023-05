"Großartige Einzelleistung": Unterwerfung begeistert das Publikum

Das Theater Ulm inszeniert Michel Houllebecqs Unterwerfung. Das sagen die Zuschauerinnen und Zuschauer nach der Premiere.

Zur Pause im Foyer war die Stimmung anders als sonst bei Premieren erstaunlich ruhig und gedämpft, das Publikum verließ das Große Haus still. Am Ende von Andreas Nathusius und Christian Katzschmanns Bühnenfassung des Houellebecq-Romans "Unterwerfung" gab es stehende Ovationen – nach dem Verlassen des Großen Hauses aber liefen die Menschen so schnell auseinander wie nie. Es blieb kaum ein Zuschauer zur Premierenfeier. Einige Eindrücke.

"Ich wollte eigentlich in der Pause gehen", erzählt der Ulmer Dieter Grau. "Wir sind geblieben, weil meine Frau die Aufführung sehr gut fand, und jetzt im Nachhinein bin ich froh darüber, das Stück bis zum Ende angeschaut zu haben." Es habe eine Weile gedauert, bis er sich in den Monolog einfühlen habe können, so Grau. "Die Realität wird in 'Unterwerfung' überspitzt, aber Markus Hottgenroth in der Rolle des François bringt eine derart tolle Leistung, das ist ein klasse Job, den er macht. Das muss man gesehen haben."

Nahezu zweidreiviertel Stunden – mit Pause – dauert die Monolog-Aufführung. "Etwas Überlänge", findet Silvia Gebele. "Aber das verzeiht man, weil Hottgenroths Einzelleistung derart großartig ist." Zunächst die leere Bühne, von der das Publikum aus angesprochen wird, nach der Pause dann die dunkle Kaaba auf der Bühne, das beeindrucke, und auch der gekürzte Originaltext und die Lichtführung. Hottgenroths saubere und gut verständliche Sprechweise lobt die Ulmerin. "Respekt, was für eine Gesamtleistung!"

Viel Lob für Markus Hottgenroth

Unter den ganz wenigen Menschen, die sich nach Ende der Aufführung ins Foyer setzen und diskutieren, ist das Ulmer Ehepaar Engelhard. Einig sind sich beide, dass ihnen der Abend sehr gut gefallen hat, unterschiedlich ist die Wahrnehmung des Ehepaares zwischen "Ich möchte in einer solchen Welt nicht leben" und "Als belastend und bedrängend empfand ich es nicht". Dass der Monolog es möglich gemacht hat, sich voll auf den Text zu konzentrieren, weil keine Ablenkung stattfindet, dass die schauspielerische Leistung und Sprechkultur Markus Hottgenroths hervorragend war, betonen beide. "Mich macht die Unfreiheit nachdenklich. Als Mann überlege ich mir: Worüber sollte ich in einer solchen Welt mit meiner Frau sprechen, wenn ich nach Hause komme und sie nichts erlebt hat?", fragt der Ehemann. "Das Stück ist extrem gut und wichtig, weil es im Kopf Nachdenken bewirkt, wie man leben will, und auch darüber, wie es zu politischen Katastrophen kommt."

"Großartige Einzelleistung", lobt auch Volker Klotz. "Furios, beeindruckend!" Er habe Houellebecqs "Unterwerfung" gelesen, sagt der Ulmer. "Und für mich ist die Quintessenz nicht die Idee einer Unterwerfung unter den Islam, sondern die der Unterwerfung unter einen göttlichen Willen und Gedanken, wie immer man Gott in den Religionen dann nennt. Es ist die Idee einer Unterwerfung unter Religion, egal ob Katholizismus oder Islam, und das finde ich ehrlich gesagt gut."