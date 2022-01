Ulm

Hochschule Ulm steht im Konflikt mit dem Denkmalschutz

Plus Die Technische Hochschule Ulm (THU) sieht sich am denkmalgeschützten Standort ihrer Entwicklungschancen beraubt. Angestrebt ist ein Umzug. Der wäre nicht konfliktfrei.

Von Oliver Helmstädter

Spätestens seit der Eröffnung des 42,5 Millionen-Euro-Neubaus an der Albert-Einstein-Allee ist es ein offenes Geheimnis: Die Hochschule Ulm würde gerne komplett auf den Oberen Eselsberg umziehen und somit das denkmalgeschützte Gebäude an der Prittwitzstraße im Ulmer Osten verlassen. Was bisher kaum den kleinen Kreis der Verfasser interner Strategiepapiere verlassen hat, formulierte jetzt der Rektor, Professor Volker Reuter, deutlich bei einem Besuch des Gemeinderats an der Universität Ulm.

