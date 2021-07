Neubau für 43 Millionen Euro: Dieses Haus soll ein neues Zeitalter einläuten

Plus Der 43-Millionen-Euro-Neubau der Technischen Hochschule Ulm soll mehr Energie produzieren als verbrauchen - ein bundesweites zukunftsweisendes Pilotprojekt.

Viel Beton, viel Holz, viel Flachdach und viel Geld: Auf den ersten Blick ist der Neubau der Technischen Hochschule Ulm (THU) ein Gebäude, wie Gebäude mit einer 6400 Quadratmeter großen Nutzfläche nun mal im ersten Vierteljahrhundert des zweiten Jahrtausends aussehen. Modern, kühl, hell. Doch das Gebäude, das den früheren Zweitsitz der THU in Ulm-Böfingen ersetzt, ist mehr. Es soll Maßstäbe setzen.