Prozess zu Illerkirchberg-Mord: Lebenslange Haft für Angeklagten gefordert

Im Prozess um die tödliche Messerattacke in Illerkirchberg werden die Plädoyers gehalten. Staatsanwaltschaft und Nebenklage fordern lebenslange Haft.

Im Fall der Messerattacke von Illerkirchberg, bei der die 14-jährige Ece getötet und ihre 13-jährige Schulfreundin schwer verletzt wurde, ist am Dienstag der Prozess am Landgericht Ulm fortgesetzt worden. Am vierten Prozesstag machte der angeklagte Asylbewerber aus Eritrea über seine Verteidigerin Angaben zur Person. Zudem haben die Staatsanwältin und die Vertreterin sowie der Vertreter der Nebenklage in ihren Plädoyers eine lebenslange Haft sowie die Feststellung der besonderen schwere der Schuld gefordert. Über seine Verteidigerin ließ der Angeklagte wissen, dass er, sobald es ihm möglich ist, das Land verlassen möchte. Entsprechende Dokumente, die das belegen, legte seine Rechtsanwältin Corinna Nagel dem Gericht vor.

Mordprozess von Illerkirchberg: Angeklagter soll lebenslang in Haft

Der Nebenklage-Vertreter, der die Eltern der getöteten 14-Jährigen vertritt, nannte den Angeklagten einen „kaltblütigen Mörder“. Unter Tränen sagte er, dass er sich seither immer schwer tue, über Ece zu sprechen. Der Mann auf der Anklagebank aber habe während der gesamten Hauptverhandlung keine Spur von Reue gezeigt. Die Nebenklage-Vertreterin der Eltern der 13-Jährigen schloss sich den Schilderungen der Staatsanwältin und ihrem Nebenklage-Vertreter an. Sie verlas zudem noch einen Brief mit emotionalen Worten der 13-jährigen Überlebenden.

Die Verteidigerin des Mannes sieht in ihrem Plädoyer ebenfalls lebenslange Haft, allerdings ohne die besondere Schwere der Schuld. Würde das Gericht diese feststellen, ist in der Regel eine vorzeitige Entlassung aus dem Gefängnis nach 15 Jahren nahezu ausgeschlossen.

In seinen letzten Worten richtet sich der Angeklagte über den Dolmetscher an die Familien der Opfer: „Ich bin über die Tat schockiert, mein Beileid gilt der Familie. Ich bereue es sehr. Ich will mich bei der Familie entschuldigen."

