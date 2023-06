Prozess um Illerkirchberg-Mord geht weiter: Bleibt das "Warum" ungeklärt?

Plus Im Mordfall Ece werden die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung erwartet. Zuvor könnte der angeklagte Asylbewerber aus Eritrea noch Angaben machen.

Im Fall der Messerattacke von Illerkirchberg, bei der die 14-jährige Ece getötet und ihre 13-jährige Schulfreundin schwer verletzt wurden, wird am Dienstag (27.6.23) der Prozess am Landgericht Ulm fortgesetzt. Nachdem vergangene Woche der psychiatrische Gutachter sich zu einem möglichen Motiv und der Schuldfähigkeit des angeklagten Asylbewerbers aus Eritrea äußerte, werden nun die Plädoyers der Staatsanwältin sowie der Verteidigerin erwartet. Zuvor könnte der Angeklagte noch Angaben machen.