Klimaaktivisten: Stadt Ulm erlaubt wohl erneuten Protest auf Adenauerbrücke

Ein Stau-Chaos war die Folge der Kletteraktion auf der Adenauerbrücke im Juli, als das SEK der Polizei einschritt. Nun gibt es wohl wieder Protest - mit Einschränkungen.

Die Stadt Ulm soll die für diesen Sonntag geplante Protestaktion von Klimaaktivisten auf der Adenauerbrücke zugelassen haben. Das teilt ein Vertreter jener Gruppierung, die sich als sogenannte "Unterstützer*innen des wissenschaftlichen Dienstes des Bundestags" bezeichnet, am Mittwoch mit. Eine Bestätigung dessen seitens der Ulmer Stadtverwaltung steht noch aus.

Bereits im vergangenen Juli hatte es eine Protestaktion derselben Gruppierung an einer Schilderbrücke auf der Adenauerbrücke gegeben, die in Ulm und Neu-Ulm ein Stau-Chaos auslöste. Weil die Versammlung damals nicht angemeldet war, wurde sie von Spezialkräften der Polizei beendet. Anlass für die erneute Aktion ist demnach der anstehende Prozess gegen zwei Aktivisten, die damals dabei waren. 15 Zeugen sind zu der Verhandlung am 15. März vor dem Ulmer Amtsgericht geladen. Vorgeworfen wird ihnen Nötigung und gemeinschädliche Sachbeschädigung.

Auslöser für den Protest damals war der Besuch von Bundesverkehrsminister Volker Wissing im Ulmer Stadthaus. Der wissenschaftliche Dienst des Bundestags hatte dem FDP-Politiker zuvor in einem Fachgutachten attestiert, aufgrund von steigenden CO2-Emissionen im Verkehrssektor gegen das Klimaschutzgesetz zu verstoßen.

Klimaaktivisten wollen mit Protestaktion auf Adenauerbrücke auf Rechtsbruch aufmerksam machen

Auf jenen Rechtsbruch wollen die Aktivisten nun auch am Sonntag, 25. Februar, mit einem Banner aufmerksam machen. "Der Verkehr soll unter unserer Versammlung flüssig fließen, damit möglichst viele Autofahrer*innen über Wissings Rechtsbruch aufmerksam werden und im Anschluss in der Familie und im Bekanntenkreis darüber diskutieren können", wird Ingo Blechschmidt, der Vertreter der Gruppierung, zitiert.

Bei einem Kooperationsgespräch am Mittwoch soll das Ulmer Ordnungsamt den Protest bestätigt haben. Eine Anfrage unserer Redaktion hierzu bei einer Sprecherin der Stadtverwaltung steht aus. Laut den Aktivisten sei der Protest mit einer Einschränkung genehmigt worden: Geklettert werden darf demnach nicht. Denn dem Vernehmen nach würde das Klettern bedeuten, dass der Verkehr darunter gestoppt werden muss. Offenbar will die Stadtverwaltung aber genau das verhindern. Für die Aktivisten stelle das Klettern jedoch "ein wichtiges Element des Aktionsbilds dar". Sie ziehen einen Eilantrag beim Verwaltungsgericht im Erwägung, um auch das Klettern zu ermöglichen. (AZ/krom)

