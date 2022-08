Ulm

vor 8 Min.

Luft aus Reifen von SUV gelassen: Stecken wieder Klimaaktivisten dahinter?

Um die 40 Fälle sind der Polizei bekannt, wo in Ulm an Auto die Luft aus den Reifen gelassen wurde.

Lokal Um die 40 Fälle, alle in Ulm, sind der Polizei schon bekannt. Deutlich mehr als beim letzten Mal im April. Stecken wieder Klimaaktivisten dahinter?

Von Michael Kroha

Haben Klimaaktivisten in Ulm wieder zugeschlagen? Der Ulmer Polizei sind nach derzeitigem Stand um die 40 Fälle bekannt, wo an einem SUV die Luft aus den Reifen gelassen wurde. Das bestätigt ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen auf Nachfrage unserer Redaktion. Schon im April dieses Jahres war es zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Damals aber war die Zahl der Betroffenen allerdings nicht so hoch.

