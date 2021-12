Nach Neonazi-Vorwürfen: Gemeinderat will Gespräch mit Ulmer Fußballern

Plus Der Bericht über rechte Umtriebe beim SSV 1846 Ulm Fußball schlägt weiter Wellen, nun auch in der Politik. Der Verein bekommt prominente Unterstützung.

Als Reaktion auf den ARD-Bericht über Neonazis beim SSV Ulm 1846 Fußball will der Ulmer Gemeinderat Verantwortliche des Vereins zu einem Austausch einladen. FWG-Stadtrat Reinhold Eichhorn erhielt für seine Anregung auch aus den anderen Fraktionen Zustimmung. Oberbürgermeister Gunter Czisch nahm den Klub in Schutz - und äußerte Zweifel, dass eine Lösungsidee viel bewirken könne.