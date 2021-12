Gänstorbrücke zwischen Ulm und Neu-Ulm ist nachts für einen Test gesperrt

Wie wirken sich Belastung, Temperatur und weitere Einflüsse aus? Dies testen Fachleute an einem Messsystem der Gänstorbrücke. Das hat Folgen für den Verkehr.

Die Gänstorbrücke wird in der Nacht auf Mittwoch, 8. Dezember, zwischen Mitternacht und etwa 5 Uhr morgens in Fahrtrichtung Neu-Ulm gesperrt. Grund dafür ist ein Lastexperiment zur Weiterentwicklung eines in dem maroden Bauwerk installierten Messsystems.

Ulm/Neu-Ulm: Bundesanstalt testet Monitoringsystem der Gänstorbrücke

Bereits im September 2020 waren insgesamt 30 hochsensible Ultraschallsensoren in der Brückenmitte und im Brückenwiderlager auf Ulmer Seite installiert worden. Durch das Einbetten der Sensoren in Beton wurden externe Einflüsse minimiert, sodass die Gänstorbrücke weitgehend störungsfrei dauerhaft überwacht werden kann. Seit Dezember 2020 misst das neue Messsystem einer Forschungsgruppe der Bundesanstalt für Materialforschung (BAM) parallel zu einem bereits früher durch das Ingenieurbüro Schiessl installierten kommerziellen Überwachungssystem. Die Daten gehen online an die BAM in Berlin. Bisher wurden durch beide Überwachungssysteme an der Brücke keine zusätzlichen Schäden aufgedeckt.

Um die Grenzen des Monitoringsystems zu kalibrieren, führt die BAM in der Nacht auf Mittwoch einen Belastungsversuch durch. Unterschiedlich schwer beladene Lastwagen werden an unterschiedlichen Stellen auf der Brücke positioniert, um den Einfluss des Gewichts auf die Messergebnisse und die Sensitivität der Methodik zu überprüfen. Durch die definierten Lasten soll bei dem Versuch herausgefunden werden, wie unterschiedliche Einflüsse wie Belastung, Temperatur und weitere auf das Ultraschall-System einwirken. (AZ)

Lesen Sie dazu auch