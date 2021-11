Gänstorbrücke: Auch Neu-Ulm stimmt für schnellere und teurere Variante

Plus Der Abbruch des Bauwerks über die Donau wird aufwendiger als gedacht – und deutlich teurer. Deshalb gibt es Kritik aus dem Neu-Ulmer Stadtrat.

Die Pläne für den Neubau der Gänstorbrücke sind wieder ein Stück vorangekommen. Doch bis die Bagger anrollen, wird noch einige Zeit vergehen. Fest steht schon jetzt: Das Bauwerk über die Donau wird deutlich teurer als zunächst gedacht. Das liegt unter anderem an den erheblichen Kosten für den Abbruch der alten Brücke. Der Neu-Ulmer Stadtrat musste sich nun für eine von mehreren Varianten entscheiden. Dabei gab es auch kritische Stimmen.