Ulm/Neu-Ulm

vor 55 Min.

Fluglärm in der Region: Was steckt hinter dem Brummen am Himmel?

Plus Mehrfach war am Dienstagvormittag ein dumpfes Brummen in der Region rund um Ulm zu hören. Wegen der Wolken war kein Flugzeug am Himmel zu sehen. Was steckt dahinter?

Von Michael Kroha

Es ist eigentlich kein Flugzeug zu sehen. Die Wolken verdecken den Himmel. Doch zu hören ist am Dienstagvormittag über der Region von Ulm und Neu-Ulm ein deutliches Brummen. Es ist kein Knall, wie wenn ein Kampfflugzeug die Schallmauer durchbricht. Es ist ein dumpfes, langanhaltendes Geräusch. Es klingt nicht wirklich schnell, aber es kehrt immer wieder - und zwar in regelmäßigen Abständen. Was steckt dahinter?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

