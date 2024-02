Ulm/Neu-Ulm

Protestaktion auf Adenauerbrücke: Klima-Kletterer kommen vor Gericht

Die Polizei beendete damals mit einem SEK-Einsatz die Protestaktion der Klimaaktivisten in Ulm.

Plus Den Klimaaktivisten wird nach der Protestaktion im vergangenen Juli in Ulm Nötigung und gemeinschädliche Sachbeschädigung vorgeworfen. 15 Zeugen sind geladen.

Von Michael Kroha

Geht es nach den Klimaaktivisten, soll es am Sonntag erneut zu einer Protestaktion auf der Adenauerbrücke kommen. Bereits im Juli vergangenen Jahres war dort eine Schilderbrücke erklettert und beklebt worden. Der Verkehr wurde fast vier Stunden lahmgelegt. Die Polizei setzte mit einem Spezialeinsatzkommando (SEK) der nicht angemeldeten Aktion ein Ende. Dieses Mal soll die Demonstration zuvor angemeldet werden, ein Kooperationsgespräch mit der Ulmer Stadtverwaltung steht noch aus. Anlass für das erneute Vorhaben ist eine Gerichtsverhandlung am 5. März in Ulm. Zwei der damals beteiligten Kletter-Klimaaktivisten müssen auf der Anklagebank Platz nehmen.

Vorgeworfen wird der 22-jährigen Frau und dem 23-jährigen Mann Nötigung und gemeinschädliche Sachbeschädigung. Letzteres bezieht sich auf eine Sachbeschädigung von Gegenständen von Dingen, die der Allgemeinheit dienen. Damit dürften die Schilder gemeint sein, die beklettert beziehungsweise mit auf Papier gedruckten Parolen beklebt wurden.

