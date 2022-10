Ulm/Neu-Ulm

vor 17 Min.

Rocker auf dem Rückzug: Täuscht die Ruhe um die Szene im Raum Ulm?

Plus Mit dem Verbot der United Tribuns packte in Ulm die Polizei mal wieder ihren Rammbock aus. Ansonsten scheint es ruhig geworden zu sein um diese Banden. Täuscht das?

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Als die "United Tribuns" vor etwa 14 Tagen verboten wurden, bekamen bundesweit 13 "Chapter" Besuch von der Polizei. Auch in Ulm. Hier offenbar in einer unscheinbaren Wohnung am Eichenhang in Ulm-Böfingen. "Ein Privathaus in Ulm", wie das Landeskriminalamt auf Anfrage der Redaktion mitteilt. Wir haben uns erkundigt, wie es um die Rocker und rockerähnlichen Gruppierungen rund um Ulm steht, die vor einigen Jahren noch für Angst, Schrecken und sogar einen Toten in der Region sorgten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen