Verbot der Rocker-Gruppe "United Tribuns": Auch in Ulm gab es eine Razzia

Die rockerähnliche Gruppierung "United Tribuns" wurde bundesweit verboten. Auch rund um Ulm sorgten die Bande muskelbepackter Männer für Angst und Schrecken.

Noch ist die Facebook-Seite des Ulmer Chapters der "United Tribuns" nicht gelöscht. Der letzte Eintrag ist aus dem Jahr 2015. Zu sehen sind Bilder von extrem muskulösen Männern, die unter Überschriften wie "Ehre und Stolz" posieren. Gerne auch mit Waffen. Ein Jahr vor dem bislang letzten Eintrag wurden zwei ihrer Mitglieder auf offener Straße in Heidenheim angeschossen.

Doch weiter aktiv war die Gruppierung offenbar dennoch: Auch in Ulm gab es laut einer Mitteilung des Innenministeriums "Einsatzmaßnahmen anlässlich des bundesweiten Verbots der rockerähnlichen Gruppierung und ihrer Teilorganisationen". An den Maßnahmen waren demnach Kräfte der Polizeipräsidien Konstanz, Pforzheim, Ulm und Reutlingen, sowie Spezialeinheiten und Spezialkräfte des Polizeipräsidiums beteiligt. Insgesamt waren 107 Polizeibeamtinnen und -beamte im Einsatz. Die Vereinigung ist damit aufgelöst und jede weitere Tätigkeit wurde untersagt.

Der Tatort in Heidenheim: Hier wurde ein Mann erschossen. Die Bluttat im Rockermilieu wurde am Landgericht Ellwangen aufgearbeitet. Foto: Sven Friebe, dpa (Archivbild)

"Auge um Auge, Zahn um Zahn", drohte der Ulmer Ableger der "United Tribuns" vor sieben Jahren auf Facebook. Wie die Polizei damals mitteilte, wurde im Zuge der Fahndung und Ermittlungen Haftbefehl gegen einen 25-Jährigen erlassen. Der Mann stand dringend in Verdacht, die Schüsse auf die beiden 25 und 29 Jahre alten Männer abgegeben zu haben.

Hochzeit des "Rockerkriegs": 2013 wird ein Mann in Neu-Ulm getötet

Sowohl der Tatverdächtige als auch Opfer waren "dem Rockermilieu" zuzurechnen. Wie aus Polizeikreisen zu hören war, gehörten die Opfer den "United Tribuns" an, die Täter bekannten sich zur rivalisierenden Gang "Black Jackets". Dies war zur Hochzeit des "Rockerkriegs" in Ulm, der sich Jahre zuvor entzündete: Ende Oktober 2013 mussten sich drei Neu-Ulmer wegen gemeinschaftlichen Mordes am 31-jährigen Chef einer Ulmer Sicherheitsfirma verantworten. Im Dezember 2012 wurde in der Neu-Ulmer Industriestraße auf zwei Männer geschossen. Das Landgericht Memmingen verurteilte einen der Männer wegen Totschlags und versuchten Totschlags zu zwölf Jahren Haft. Wie unsere Redaktion aus Polizeikreisen erfahren hat, soll der Mann inzwischen wieder auf freiem Fuß sein.

Das war der Auftakt zu einer ganzen Reihe an Taten, bei denen offenbar auch die Feindschaft zwischen Türken und Kurden eine Rolle spielte. Die kurdische Vereinigung Bahoz, der türkische Kreis Osmanen Germania BC, die Black Jackets und diverse Gruppierungen der Rock Machine spielten eine Rolle. Und eben die "United Tribuns".

Diese Gegenstände hat die Polizei bei vier Wohnungsdurchsuchungen von mutmaßlichen Angehörigen von rockerähnlichen Gruppierungen in Stuttgart und Umgebung sichergestellt. Foto: Christoph Schmidt, dpa

Grund für das Verbot: "United Tribuns" haben schwerste Straftaten begangen

Mitglieder der Gruppierung "United Tribuns" haben laut einer Mitteilung des Bundesinnenministeriums schwerste Straftaten begangen: Sexualstraftaten, Menschenhandelsdelikte und versuchte Tötungsdelikte. Deshalb sei die Gruppierung verboten. Es fanden Durchsuchungen in neun Bundesländern statt.

Die United Tribuns wurden im Jahr 2004 in Villingen-Schwenningen gegründet und stellen sich demnach nach außen als eine "Bruderschaft" mit Affinität zum Kampfsport und Fitnessmilieu dar. Tatsächlicher Zweck der "United Tribuns" ist es jedoch, einen Machtzuwachs innerhalb des Rockermilieus anzustreben und dies regelmäßig auch mit Gewalt, insbesondere gegenüber anderen Gruppierungen, durchzusetzen. In Baden-Württemberg sei die Gruppierung insbesondere durch diverse Rohheitsdelikte (Gefährliche Körperverletzung, Menschenhandel, Versuchter Totschlag) und andere Straftaten (Versuchter Betrug, Unerlaubtes Handeltreiben mit Betäubungsmitteln) in Erscheinung getreten. Die heutigen Maßnahmen wurden zeitgleich in neun Bundesländern vollzogen.