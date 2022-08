Wird der Ulmer Schwörmontag zum offiziellen Feiertag?

Aus Ulm kommt ein Vorstoß, den Schwörmontag zum Feiertag zu erheben. Nicht zum ersten Mal, doch nun gibt es neue Vorzeichen. Könnte Neu-Ulm aufspringen?

Augsburg ist die Stadt mit den meisten Feiertagen in Deutschland. Am Montag, 8. August, wird wieder das Hohe Friedensfest gefeiert – nur dort. Könnte auch der Schwörmontag in Ulm zum offiziellen Feiertag werden? Ein Abgeordneter bringt das ins Gespräch und hat schon einen ersten Schritt eingeleitet. Doch was ist mit Neu-Ulm?

Der Schwörmontag wird beinahe 250 Jahre länger gefeiert als das Hohe Friedensfest, das an das Ende des Dreißigjährigen Kriegs erinnert. Seit 2018 zählt der Stadtfeiertag zum immateriellen Kulturerbe der Unesco – in dieser Liste befinden sich seit dem vergangenen Jahr auch die Schwörtagstradition in Reutlingen, Ulm und Esslingen. Grünen-Landtagsabgeordneter Michael Joukov will jetzt prüfen lassen, ob das baden-württembergische Feiertagsgesetz so geändert werden kann, dass aus dem inoffiziellen ein offizieller Feiertag wird – nicht nur für die Stadt.

Grünen-Abgeordneter Joukov will Schwörmontag zum Feiertag machen

Joukov hat seine Bitte in einem Brief an Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU) formuliert und bezieht auch den Alb-Donau-Kreis ein. Das würde auch Menschen in der Region die Teilnahme ermöglichen, argumentiert er. "Gerade in unsicheren Zeiten bieten Traditionen Halt und Orientierung und sollten gefördert werden", meint Joukov. Mit dem Verweis auf das immaterielle Kulturerbe könnte eine Vielzahl von Wünschen aus anderen Städten entkräftet werden, die Strobl in einem ersten Gespräch mit Joukov geäußert hatte. Der Grüne verweist auch auf Augsburg mit dem Unesco-Erbe und dem Stadtfeiertag.

Der Vorstoß ist nicht der erste dieser Art. Vor vier Jahren hatte sich Joukovs Parteifreund und Amtsvorgänger ebenfalls mit einem Schreiben an Strobl gewandt und die Erhebung zum offiziellen Feiertag angesichts der Bedeutung für die Bürgerschaft als "unabdingbar" bezeichnet. Die erhoffte Schützenhilfe aus dem Ulmer Gemeinderat blieb aber aus.

In Neu-Ulm feiern viele Menschen am Schwörmontag

In Neu-Ulm feiern viele Menschen am Schwörmontag gerne mit. Es gibt Konzerte. Praxen, Büros, Stadt- und Kreisverwaltung sowie manche Geschäfte schließen mittags. Dass der Tag dort zum Feiertag wird, müsste wie in Baden-Württemberg der Landtag entscheiden – die Neu-Ulmer Abgeordnete Beate Merk (CSU) hält davon wenig. "Einen Vorstoß auf einen gesetzlichen Feiertag im Bayerischen Landtag halte ich für aussichtslos", sagt sie. Bayern sei schon jetzt das Land mit den meisten Feiertagen und die Tradition komme aus Ulm und nicht aus Neu-Ulm. Weil sie auch auf der bayerischen Seite der Donau eine wichtige Rolle spielt, hat Merk die Feier zum Landkreisjubiläum zugunsten der Schwörfeier am Weinhof vorzeitig verlassen – und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) vorher noch die Bedeutung des Stadtfeiertags für Ulm und die Region erklärt. "Aber es ist völlig illusorisch, sich einen gesetzlichen Feiertag zu wünschen, wofür bei uns in Bayern keine Tradition vorhanden ist", betont die frühere Neu-Ulmer Oberbürgermeisterin. Dennoch, beteuert sie: "Wir Neu-Ulmer geben alles, um die Ulmer beim Nabada zu unterstützen." Das bunte Treiben auf der Donau und in der Stadt gehört seit Jahren ebenso zum Schwörmontag wie die Schwörrede und der Schwur des Ulmer Oberbürgermeisters, Reichen und Armen ein gemeiner Mann zu sein.