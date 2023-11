Ulm

vor 18 Min.

"Proof of Work" im Stadthaus Ulm: Hinter den Kulissen des Bitcoin-Hypes

Plus Danny Franzreb ist ein Jahr lang der Spur des Krypto-Booms gefolgt. Im Stadthaus Ulm zeigt er die erstaunlich improvisierte Welt der digitalen Glücksritter.

Von Florian Lang Artikel anhören Shape

Vielen sind sie ein Begriff, doch wirklich verstehen tun sie die wenigsten - Kryptowährungen haben in den vergangenen Jahren einen unheimlichen Boom erlebt. Das Stadthaus Ulm widmet der Thematik eine spannende und durchaus mutige Ausstellung mit Werken des Fotografen Danny Franzreb. Der Professor für Design an der Hochschule Neu-Ulm hat die digitalen Goldgräber in Deutschland, Österreich, Schweden und Russland besucht, vom kleinen Tüftler im Keller bis hin zu den großen, industriellen Krypto-Minen. Herausgekommen ist ein einzigartiger Blick in eine Welt, die nur so vor Erfindergeist und Größenwahn strotzt.

Das Stadthaus Ulm traut sich mit "Proof of Work" an hochkomplexe Technik

Kryptowährungen basieren auf der Blockchain-Technologie. Vereinfacht ausgedrückt ist die Blockchain eine Kette von digitalen Datenblöcken. In diesen Datenblöcken sind, ähnlich einem Buchhaltungssystem, alle Transaktionen und Guthaben aller Beteiligten gespeichert. Weil die vollständige Kette dezentral auf den vernetzen Rechnern der Teilnehmer des Systems gespeichert ist, und diese sich jederzeit gegenseitig kontrollieren, ist nahezu unmöglich, die Blockchain zu manipulieren. Menschen können passiv an diesem System teilnehmen, in dem sie echtes Geld in eine Kryptowährung wie Bitcoin umtauschen, oder aktiv sein, das heißt durch das Lösen komplexer Rechenaufgaben mit Computern, eine bestimme Menge Bitcoins generieren. Die Blockchain entzieht sich jeder staatlichen Kontrolle und dient daher sowohl Dissidenten in Diktaturen als auch Kriminellen als vergleichsweise sicheres Zahlungssystem. Auch Investoren haben die Kryptowährungen für sich entdeckt. Die teils extremen Kursschwankungen haben viele Menschen reich gemacht, aber auch viele finanziell ruiniert.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen