Ulm

vor 16 Min.

RKI: Ulm mit höchster Corona-Inzidenz in Baden-Württemberg - ist sie gar noch höher?

Plus Die Sieben-Tage-Inzidenz erreicht in Ulm einen neuen Höchststand. Doch stimmen die Zahlen des RKI? Das Gesundheitsamt des Alb-Donau-Kreises meldet andere Werte.

Von Quirin Hönig

Vor zwei Tagen erst hat Ulm bei der Corona-Inzidenz die 1000-Marke überschritten. Am Donnerstag nun soll die Donaustadt nach Zahlen des Robert-Koch-Instituts ( RKI) die höchste Inzidenz in ganz Baden-Württemberg haben. Das RKI vermeldet am Donnerstag, 27. Januar, einen Wert von 1307 Corona-Fällen pro 100.000 Einwohner. Der Alb-Donau-Kreis belegt mit einer Inzidenz von 1087 den zehnten Platz im Bundesland. Allerdings gab das Sozialministerium in Baden-Württemberg auch bekannt: In einigen Landkreisen gebe es Probleme bei der Übermittlung der Corona-Daten an das RKI. Stimmen die Zahlen nun oder nicht?

