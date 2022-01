Ulm

Schicksal eines "Asozialen": So gedenkt Ulm der NS-Opfer

Plus Wilhelm Hummel war erst obdach- und arbeitslos, dann fasste er im bürgerlichen Leben in Ulm Fuß. Die Nationalsozialisten aber ermordeten ihn in der Gaskammer.

Von Dagmar Hub

Die Veranstaltungen des Arbeitskreises 27. Januar zum Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus in Ulm und Neu-Ulm rücken in jedem Jahr Menschen aus der Region ins Zentrum des Gedenkens, die unterschiedlichen Gruppen von während der NS-Zeit Verfolgten angehören. In diesem Jahr finden die Veranstaltungen am Nachmittag in den Räumen der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg und am Abend im Stadthaus hybrid statt – vor Ort für eine begrenzte Anzahl von Menschen, dafür auch als Live-Stream über YouTube. Die traditionelle Kranzniederlegung für die jüdischen Opfer in Neu-Ulm auf dem städtischen Friedhof wurde aufgrund der Pandemiesituation abgesagt.

