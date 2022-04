Ulmer Benefizgala feiert Jubiläum: Was gespielt und wem geholfen wird

Zum ersten Mal soll der Erlös der Benefizgala am Theater Ulm geteilt werden, neu ist auch der künstlerische Schwerpunkt. Es gibt erste Details aus dem Programm.

Mehr als zwei Jahre lagen coronabedingt zwischen der 24. Ulmer Benefizgala und der Jubiläumsausgabe der Veranstaltung im Theater Ulm, die in der 25. Auflage am 14. April um 19.30 Uhr ein grandioses Ereignis für Fans klassischen und zeitgenössischen Balletts werden soll. Erstmals kommen Solistinnen und Solisten des Stuttgarter Balletts, des Ballettensembles des Pforzheimer Theaters, des Augsburger Staatstheaters und des Dance Theatres aus Heidelberg nach Ulm, um gemeinsam mit Reiner Feistels Ulmer Compagnie einen großen Abend zu gestalten, dessen Erlös an Mukoviszidose erkrankten Kindern und Jugendlichen und sozial benachteiligten Kindern zugutekommen soll.

Zeitgenössische Uraufführungen stehen ebenso auf dem Programm wie das Tanz-Solo "Der sterbende Schwan" und Ausschnitte und Kostproben aus der Tanztheater-Arbeit der beteiligten Compagnien – darunter aus Tschaikowskis "Schwanensee". Mehr wollen Intendant Kay Metzger und Reiner Feistel noch nicht verraten. Die erste Ulmer "Tanztheater-Benefizgala" ist allerdings eine Idee, die Metzger und Feistel schon einige Zeit umtreibt; bislang war die jährliche Benefizgala unterschiedlichsten Facetten der Kunst am Theater gewidmet, niemals aber dem Tanztheater. Die Crème de la crème des süddeutschen Tanzes werde sich für jenen Abend unter der Schirmherrschaft von Staatssekretärin Petra Olschowski versammeln, versprechen auch Sandra und Hermann Frey, die seit 2006 die Gala organisieren. Durch den Abend führen wird Ballettchef Reiner Feistel.

Benefiztanzgala am Theater Ulm: Hilfe für Verein und Stiftung

Von links: Angelika Held (Mukoviszidose-Förderverein), Sebastian Bode (Uniklinikum), die Organisatoren Hermann und Sandra Frey, Klaus-Michael Debatin (Uniklinikum) und Petra Nething (Stiftung Gänseblümchen). Foto: Dagmar Hub

Seit 1988 besteht der Ulmer Mukoviszidose-Förderverein, der von der seltenen Erkrankung Mukoviszidose Betroffene und ihre Familien mit psychosozialer und therapeutischer Hilfe unterstützt und der gut hundert Betroffene betreut. Heilbar ist die angeborene Stoffwechselerkrankung Mukoviszidose noch immer nicht, die Lebenserwartung von Betroffenen ist aber in den letzten Jahrzehnten durch intensive medizinische und sozialpsychologische Betreuung deutlich gestiegen. Bis zur 24. Auflage der Benefizgala ging deren Erlös ausschließlich an den Mukoviszidose-Förderverein, der auf diese Weise fast eine Million Euro an Spenden für die Unterstützung von Mukoviszidose-Patientinnen und -Patienten sammelte. Für die 24. Auflage wurde der Erlös in Höhe von 17.534,77 Euro erstmals geteilt zwischen dem Mukoviszidose-Förderverein und der Stiftung Gänseblümchen, die sich um kulturelle Teilhabe für sozial benachteiligte Kinder kümmert. Auch der Erlös der 25. Benefizgala wird an beide Einrichtungen gehen.

