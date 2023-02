Ulmer Pionier des Rettungswesens geehrt

Eine dem Rettungswesen verpflichtete Stiftung fördert in den kommenden fünf Jahren eine Stiftungsprofessur an der Universität Ulm.

Die Professur wird benannt nach einem Ulmer Pionier der Notfallmedizin, Professor Friedrich Wilhelm Ahnefeld, der jahrzehntelang einen engen Austausch zur Stiftung Binz pflegte. Die Stiftungsvereinbarung wurde durch Vertreterinnen und Vertreter der Stiftung sowie der Universität und des Universitätsklinikums unterzeichnet.

Ahnefeld, ein Pionier der Notfallmedizin

Im Gedenken an den bedeutenden Anästhesiologen Professor Friedrich Wilhelm Ahnefeld (1924 – 2012) fördert die Stiftung Binz die Einrichtung der Ahnefeld-Stiftungsprofessur für Notfallmedizin an der Universität Ulm. Der Ulmer Mediziner und Ehrenbürger der Universität Ulm gilt als einer der Pioniere der modernen Notfallmedizin und hat maßgeblich zur Reorganisation des Rettungsdienstes in Deutschland beigetragen. Ahnefeld war unter anderem Oberstarzt am Bundeswehrkrankenhaus Ulm sowie Ärztlicher Direktor der Anästhesiologischen Klinik am Universitätsklinikum Ulm. Rund zwanzig Jahre hatte er den Ulmer Lehrstuhl für Anästhesiologie inne.

"Eine großzügige Spende an die Stiftung Binz hat es uns ermöglicht, der Universität Ulm über die nächsten fünf Jahre die Mittel zur Finanzierung der Ahnefeld-Stiftungsprofessur für Notfallmedizin zur Verfügung zu stellen. Mit der Namensgebung wollen wir bewusst an Professor Ahnefeld erinnern, dessen Verdienste um das Rettungswesen in Deutschland, aber vor allem auch in Ulm nicht in Vergessenheit geraten sollen", sagte Dr. Hans-Dieter Lippert, Vorsitzender des Stiftungsvorstands, bei der Unterzeichnung des Stiftungsvertrags.

Was die Professur für die Uni Ulm bedeutet

Für die Ulmer Universitätsmedizin bedeutet die neue Stiftungsprofessur einen Ausbau der bestehenden Infrastruktur und stärkt die Arbeit des "Trauma-SFB", des Sonderforschungsbereich 1149 "Gefahrenantwort, Störfaktoren und regeneratives Potenzial nach akutem Trauma" an der Universität. Die präklinische Notfallmedizin gilt als entscheidend für die bestmögliche Versorgung der Traumapatienten. Die Ahnefeld-Stiftungsprofessur bedeute nicht nur eine weitere Stärkung der Ulmer Traumaforschung, sondern werde auch die Schwerpunktsetzung in der notfallmedizinischen Ausbildung im Ulmer Trainingshospital To Train U ergänzen.

Angesiedelt ist die Stiftungsprofessur in der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin der Uniklinik unter der Leitung von Professorin Bettina Jungwirth. Ausgestattet wird sie mit insgesamt rund 1,5 Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre. Die neu geschaffene Ahnefeld-Stiftungsprofessur für Notfallmedizin soll im Laufe des Jahres im Rahmen eines ordentlichen Berufungsverfahrens zur Besetzung ausgeschrieben werden. Die Stiftung Binz ist hierin nicht involviert.

Das ist die Stiftung Binz

Die Stiftung Binz fördert die präklinische Notfallmedizin und das Rettungswesen. Gegründet wurde sie 1987 von den damaligen geschäftsführenden Gesellschaftern der Firma Binz. Das Unternehmen hatte sich über viele Jahre hinweg einen Namen gemacht im Sonderfahrzeugbau für den Rettungsdienst. Über den langjährigen persönlichen Kontakt zu Professor Friedrich Wilhelm Ahnefeld entstand eine enge Verbindung zur Universität Ulm, die auch nach Ahnefelds Emeritierung erhalten blieb. Ahnefeld blieb der Stiftung Binz noch viele weitere Jahre als Mitglied im Vorstand verbunden. (AZ)