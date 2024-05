Ulm

Ulmer Zelt: Bald geht's los – auch Kabarettist Schroeder freut sich schon

Die 36. Spielzeit im Ulmer Zelt beginnt am Mittwoch, 22. Mai. Florian Schroeder kommt am 26. Mai – sein erster Auftritt seit Langem in der Friedrichsau.

Plus Harald Schmidt läutet am 22. Mai die 36. Spielzeit des Ulmer Zelts ein, Florian Schroeder macht kurz darauf kabarettistisch weiter. Was er bereits verspricht.

Von Franziska Wolfinger

Neben beachtenswerten Konzerten – The Hooters, La Brassbanda und Kaffkiez sind bereits ausverkauft – holt das Ulmer Zelt heuer auch einige ebenso beachtenswerte Kabarettisten in die Friedrichsau. Selbst zum Auftakt soll es heuer eher humoristisch statt musikalisch werden. TV-Urgestein Harald Schmidt schwätzt am 22. Mai mit Bernd Gnann. Vier Tage später betritt mit Florian Schroeder der nächste Kabarettist aus Deutschlands Südwesten die Zeltbühne.

Florian Schroeders letzter Auftritt beim Ulmer Zelt liegt lange zurück

Für Florian Schroeder, aufgewachsen in Lörrach nahe der deutsch-französischen Grenze, ist es heuer zwar nicht der erste Zeltauftritt, doch der letzte liegt nun schon einige Zeit zurück. "Wahrscheinlich mehr als zehn Jahre", schätzt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Die Erinnerung ans Ulmer Zelt ist aber immer noch präsent. Gute Stimmung vor und hinter Bühne, wo die ehrenamtlichen Helfer vom Zeltverein mit einem Lagerfeuer für eine gemütliche Atmosphäre sorgen.

