Programm fürs Ulmer Zelt 2024 steht: Kultur, kein Corona und kultiges Curry

So früh wie nie steht das Programm des Ulmer Zelts komplett fest. Das ist diesmal wieder so international wie vor der Pandemie. Viel Neues gibt's auch im Zelt-Biergarten an der Donau.

Das Programm steht: Die 36 Veranstaltungen der 36. Spielzeit des Ulmer Zelts von 22. Mai bis 6. Juli auf der Bühne im Oval unter Planen in der Ulmer Fredrichsau stehen fest. Für die Zeltmacher ist das ein Stück zurück zur Normalität – in bestem Sinne.

Die Nachwirkungen der Coronakrise sind, was die Herkunft der Künstlerinnen und Künstler angeht, nun endgültig überwunden: "Unser Programm ist wieder internationaler", sagt Zelt-Sprecher Adrian Büsselmann. Bands insbesondere aus den USA hätten noch vergangenes Jahr oftmals Europa gemieden, das habe sich normalisiert.

Die USA blicken wieder gen Ulm

Der jüngste Neuzugang zum Line-up kommt etwa aus den USA: die Warren-Haynes-Band, ein bekannter Gast im Zelt. Für die US-Amerikaner, deren namensgebender Frontmann vom Rolling-Stone-Magazin zum erlesenen Kreis der 100 größten Gitarristen aller Zeiten gezählt wird, macht das Zelt eine Ausnahme um eröffnet an einem Dienstag, 18. Juni, damit die Blues-Rocker in Ulm ihr einziges Deutschlandkonzert auf dieser Tour spielen können. Aus den USA kommen zudem die A-cappella-Combo Naturally 7 (29. Mai), Blues-Riese Popa Chubby (5. Juni), die Hitparaden-Stürmer Welshly Arms (mit ihrem Hit "Legendary" am 7. Juni), die von Quincy Jones als Bassikone bezeichnete Nik West (22. Juni) und die vielleicht größten Stars der diesjährigen Spielzeit – The Hooters (3. Juli).





Das komplette Abendprogramm des Ulmer Zelts 2024 1 / 34 Zurück Vorwärts Mittwoch, 22. Mai: Harald Schmidt schwätzt mit Bernd Gnann, Kabarett

Donnerstag, 23. Mai: Nomfusi, Afro-Soul

Freitag, 24. Mai: Brand Brauer Frick, Elektro



Samstag, 25. Mai: Naturally 7, A-Capella-Pop

Sonntag, 26. Mai: Florian Schroeder, Kabarett

Donnerstag, 30. Mai: Gogol & Mäx, Musik-Comedy

Freitag, 31. Mai: LaBrassBanda, Alternative Blasmusik

Samstag, 1. Juni: WADOKYO, Trommelkunst

Sonntag, 2. Juni: Christian Ehring, Kabarett

Mittwoch, 5. Juni: Popa Chubby, Electric Blues

Donnerstag, 6. Juni: Daniel Herskedal, Nordic Ambient

Freitag, 7. Juni: Welshly Arms, Indie-Rock

Samstag, 8. Juni: Granada, Austro-Pop

Sonntag, 9. Juni: Simone Solga, Kabarett

Mittwoch, 12. Juni: Bia Ferreira, Brasil Beat

Donnerstag, 13. Juni: Mono Inc., Dark Rock

Freitag, 14. Juni: Aeham Ahmad, Piano mit Lesung

Samstag, 15. Juni: Tingvall Trio, Jazz

Sonntag, 16. Juni: Christoph Sieber, Kabarett (davor im Kinderprogramm um 14 Uhr: Randale, Rock für die Kleinen)

Dienstag, 18. Juni: Warren-Haynes-Band, Blues-Rock

Mittwoch, 19. Juni: Altan, Irish-Folk

Donnerstag, 20. Juni: Kissin‘ Dynamite, Heavy Metal

Freitag, 21. Juni: Die Schlagzeugmafia, Backstreet Noise

Samstag, 22. Juni: Nik West, Soul, Funk, Rock

Sonntag, 23. Juni: Max Uthoff, Kabarett

Mittwoch, 26. Juni: Dekker, Indie-Folk

Donnerstag, 27. Juni: Well-Brüder aus’m Biermoos, Musik-Kabarett

Freitag, 28. Juni: Herbert Pixner & The Italo Connection, Alpen-Jazz-Rock

Samstag, 29. Juni: High Voltage, Absolvententour Staatliche Schule für Artistik

Sonntag, 30. Juni: High Voltage, Absolvententour Staatliche Schule für Artistik

Mittwoch, 3. Juli: The Hooters, Rock

Donnerstag, 4. Juli: Kaffkiez, Deutsch-Pop

Freitag, 5. Juli: HE/RO und NESS, Deutsch-Pop

Samstag, 6. Juli: Nils Landgren Funk Unit, Funk

Was im Ulmer Zelt neben The Hooters noch ausverkauft ist

Der Gig der Schöpfer von Klassikern wie "All You Zombies" ist längst ausverkauft. Genauso wie LaBrassBanda (31. Mai) und Harald Schmidt (22. Mai). Nur noch eine zweistellige Anzahl von Tickets gibt es für die Rosenheimer Indieband Kaffkiez (4. Juli) und die Well-Brüder aus'm Biermoos (27. Juni). Neben der Waren-Haynes-Band wurden in der letzten Welle an Neuankündigungen zudem das Electronic-Trio Brandt Brauer Frick (24. Mai), Ex-Scorpions-Gitarrist Uli Jon Roth (25. Mai) und Kabarettist Christian Ehring (2. Juni) angekündigt. Am Schlusswochenende des Zelts zudem die Zwillingsbrüder Heiko und Roman Lochmann, die als "Die Lochis" bekannt wurden und im Zelt dem Namen He/Ro zusammen mit Ness Deutsch-Pop auf die Bühne bringen (5. Juli).

Der Kostendruck sei, so Büsselmann, in diesem Jahr nicht kleiner geworden. Im Gegenteil. "Die Produktionskosten sind deutlich höher als früher. Der ganze Apparat verschlingt mehr." Von den Lkw-Fahrern über Flüge bis hin zur Technik oder Druckkosten. "Das spiegelt sich auch in den Gagen wider." Das – nicht im klassischen Sinne profitorientierte – Zeltteam habe die Ticketpreise "so knapp wie möglich" kalkuliert. Am oberen Ende liegen das ausverkaufte The-Hooters-Konzert mit 53 Euro für das Ticket an der Abendkasse sowie die Warren-Haynes-Band (61 Euro).

Derart kommerziell erfolgreiche Abende seien notwendig, um andere Gigs des weniger populären Genres Weltmusik querzufinanzieren, die das Zelt aus kulturellem Anspruch nach Ulm bringt: Etwa Afro-Soul der südafrikanischen Sängerin Nomfusi (23. Mai), die stimmgewaltige Brasilianerin Bia Ferreira (12. Juni) oder auch den palästinensisch-syrischen "Pianisten in den Trümmern", (14. Juni), der durch Konzerte in von Krieg zerstörter Umgebung einem größeren Publikum bekannt wurde. "Schöne kleine, aber feine Projekte, die wir gerne machen."

Für LaBrassBanda müsste das Zelt dreimal so groß sein

Hier bleibt die Zahl der zahlenden Zuschauer und Zuschauerinnen im maximal 1100 Menschen fassende Zelt möglicherweise eher übersichtlich. Das Zelt habe die richtige Größe, sagt Busselmann. Denn die Stimmung sei so immer toll, auch wenn vielleicht nur 200 Menschen da sind. Wenn's voll ist, sowieso. Für die alternative Blasmusikgruppe LaBrassBanda müsste das Zelt hingegen dreimal so groß sein, um alle Kartenkaufwilligen unter- zubekommen. "Aber genau das ist der Reiz des Ulmer Zelts." Der Kartenvorkauf für alle Veranstaltungen hat längst begonnen.

16.600 Menschen besuchten im vergangenen Jahr das Abendprogramm, 85.000 Besucherinnen und Besucher den Weg in die Au – rund 10.000 mehr als 2022. Magneten sind die kostenfreien Angebote und auch der Biergarten.

Das Kinderprogramm des Ulmer Zelts 204 1 / 6 Zurück Vorwärts Sonntag, 26. Mai: Theater Fritz und Freunde, Dschungelbuch

Sonntag, 2. Juni: Theater Mär, Der Maulwurf Grabowski

Sonntag, 9. Juni: Schreiber & Post, Der Hase und der Igel

Sonntag, 16. Juni: Randale, Sandkastenrocker

Sonntag, 23. Juni: Maruti Quintett, Hänsel und Gretel

Sonntag, 30. Juni: Herbert & Mimi, Endlich Sonntag!

Randale im Kinderprogramm

Querfinanziert werden muss etwa das sonn- und feiertägliche Kinderprogramm: Dieses Jahr etwa mit der bundesweit erfolgreichen Kinderrockband Randale, die am 16. Juni ganz ohne Eintritt den Rock-Nachwuchs in die Friedrichsau lockt.

Das bietet die Gastronomie: Curry Karma, Pacifico, Cheers und Hexabeck

Das Ulmer Zelt will nicht nur ein kunterbunter Strauß an kulturellen Darbietungen sein, sondern auch ein gastronomischer Anziehungspunkt. Und da müssen sich Zelt-Fans auf Neues einstellen: Denn dieses Jahr wird es keine Flammkuchen vom Hexabeck geben. Doch der Zelt-Dauergastronom bleibt da: Das Team wird sich auf Crêpes begrenzen. Das Thema Herzhaftes wird – innerhalb des gleichen Stands – outgesourct – nach Weißenhorn: Maurizio Reccia, bekannt vom Ulmer Wochenmarkt, reicht Dennete, eine Art schwäbischer Flammkuchen, über den Tresen.

Bekannt vom Neu-Ulmer Wochenmarkt, bald beim Ulmer Zelt: Curry-Karma. Foto: Oliver Helmstädter

Stammgäste des Neu-Ulmer Wochenmarkts werden ebenso alte Bekannte treffen: Der gebürtige Nepalese Umesh Subba bietet mit seiner Frau Manuela die "Küche des Himalajas" an. "Curry Karma" heißt ihr Foodtruck. Wie Umesh Subba betont, wird auch beim Zelt alles in Bioqualität serviert.

Neu ist auch das südostasiatische Angebot: Der von zahlreichen Märkten bekannte und in Elchingen beheimatete Foodtruck Pacifico übernimmt diesen Part von "Taste of Tempura". Das Konzept der Küche: "Philippinen nach Indonesien, von Hawaii nach Vietnam und zurück".

Wem das alles zu exotisch ist, der wird beim Stand des Ulmer Gasthauses Cheers fündig. Hier gibt es wie alle Jahre wieder Bodenständiges wie Schnitzel mit Pommes. Nicht mehr dabei ist der aus Ulm bekannte eritreische-äthiopische Anbieter Abyssinia.