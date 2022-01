Ulm

vor 12 Min.

Veranstalter des "Corona-Spaziergangs" in Ulm? Stadt zeigt drei Männer an

So viele Menschen wie wohl noch nie haben am "Corona-Spaziergang" vergangenen Freitag teilgenommen.

Plus Polizei und Behörden griffen bei dem unangemeldeten "Corona-Spaziergang" bislang nicht ein. Sie wollen die Hintermänner ermitteln. Nun hat die Stadt Ulm Anzeige erstattet.

Von Michael Kroha

Um die 3000 Menschen haben am vergangenen Freitag am "Corona-Spaziergang" durch die Ulmer Innenstadt teilgenommen. Es waren so viele wie wohl noch nie, die in der Region gemeinsam gegen die Corona-Maßnahmen und den "Impfzwang" auf die Straße gingen. Die Demonstration war jedoch unangemeldet und damit eigentlich nicht erlaubt. Polizei und Behörden ließen sie dennoch gewähren. Sie wollen die Strippenzieher zur Verantwortung ziehen. Jetzt hat die Stadt Ulm Anzeige gegen drei Männer gestellt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen