Ulm

vor 1 Min.

Verdi und Uniklinikum Ulm einigen sich auf Notdienstregelung während Streik

Plus Seit Montag wird die Uniklinik Ulm bestreikt, am Sonntagabend einigen sich Gewerkschaft und Klinikleitung auf einen Notdienst. Was den Durchbruch brachte.

Von Sebastian Mayr

Die Gewerkschaft Verdi hat Beschäftigte der Universitätskliniken in Baden-Württemberg zum Streik aufgerufen, er hat am Montag begonnen und soll bis Donnerstag dauern. Anders als in Heidelberg, Freiburg und Tübingen konnten sich die Verantwortlichen in Ulm zunächst nicht auf eine Notdienstregelung einigen. Beide Seiten äußerten sich vorwurfsvoll – und beteuerten gleichzeitig, die Versorgung der Patientinnen und Patienten zu sichern.

