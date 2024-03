Fossilfreier Strom: Vattenfall und Wieland schließen Strompartnerschaft ab

Wieland bekommt ab 2025 erneuerbaren Strom vom Energieversorger Vattenfall. Was der Vertrag zwischen den beiden Unternehmen alles beinhaltet.

Energieversorger Vattenfall und die Wieland Gruppe schließen einen Stromliefervertrag (PPA) über zehn Jahre ab. Ab 2025 soll fossilfreier, erneuerbarer Strom aus einem Solarpark im brandenburgischen Nauen für metallverarbeitende Prozesse zur Verfügung stehen. Das PV-Projekt hat eine Leistung von 46 Megawatt.

"Die Nachfrage nach fossilfreien Strompartnerschaften für unsere Solar- und Windkraftanlagen zieht aktuell spürbar an", sagt Christine zu Putlitz, die bei Vattenfall die Vermarktung der Erneuerbaren Energien leitet, in einer gemeinsamen Mitteilung der beiden Unternehmen. "Auf Basis unserer Nachhaltigkeitsstrategie treiben wir die Reduktion von Emissionen entschlossen voran. Neben der eigenen Stromproduktion durch Photovoltaik-Installationen ist es Wielands ambitioniertes Ziel, künftig für die elektrifizierten Produktionsanlagen 100 Prozent erneuerbarer Energien zu nutzen", sagt Dr. Erwin Mayr, CEO der Wieland Gruppe.

Über zehn Jahre wird Wieland jährlich rund 29.000 Tonnen CO 2- Emissionen einsparen

Im Detail sieht die Vereinbarung – ein sogenanntes Power Purchase Agreement (PPA) – vor, Strom aus einem Solarpark von Vattenfall in Brandenburg über einen Zeitraum von zehn Jahren an den Kupfer- und Metallspezialisten Wieland zu liefern. Der Solarpark befindet sich aktuell in der Entwicklung und soll im Jahr 2025 fertiggestellt und ans Netz angeschlossen werden. Pro Jahr werden anschließend rund 46 Gigawattstunden Strom für die metallverarbeitenden Prozesse genutzt – was umgerechnet dem jährlichen Stromverbrauch von mehr als zehntausend Haushalten entspricht. Über den gesamten Zeitraum wird Vattenfall Wieland mit rund 460 Gigawattstunden Strom versorgen und dabei jährlich circa 29.000 Tonnen CO 2- Emissionen einsparen. Infolge der Partnerschaft kann die Wieland-Werke AG in Deutschland rund zehn Prozent ihres Strombedarfs mit erneuerbaren Energien decken. (AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier. Wir benötigen Ihre Einwilligung, um die Umfrage von Civey anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die Civey GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten. Die Einwilligung kann jederzeit von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung

Lesen Sie dazu auch