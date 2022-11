Harald Lesch im Stadthaus: Was Albert Einstein mit der Solarzelle zu tun hat

Plus Der populäre Wissenschaftsmoderator bringt in seinem Festvortrag die Arbeit des gebürtigen Ulmers auf griffige Formeln – und erfindet eine neue Maßeinheit: den "Habeck".

Vor 100 Jahren bekam Albert Einstein den Physik-Nobelpreis verliehen. Das hat nun der Verein "Albert Einstein Discovery Center" mit einem würdigen Festredner gefeiert, dem Physikprofessor, Philosophen und Fernsehmoderator Harald Lesch. Er schaffte es, auf populäre Art den Menschen im voll besetzten Stadthaus die komplizierte Materie nahezubringen, mit der sich das Genie Einstein befasst hatte.