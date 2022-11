Gefährliche Hundeköder an der Iller: Peta erhöht Belohnung und gibt Tipps

Mehrfach wurden an der Iller bei Ulm-Wiblingen gefährliche Hundeköder ausgelegt. Die Tierschutzorganisation Peta hofft auf Hinweise und gibt Erste-Hilfe-Tipps.

Nicht zum ersten Mal sind Anfang dieses Monats an der Iller bei Ulm-Wiblingen gefährliche Hundeköder entdeckt worden. Ein Tier wurde gar schwer verletzt und musste operiert werden. Die Tierschutzorganisation Peta hatte kurz nach dem Vorfall bereits eingeschaltet und für Hinweise, die zum Ergreifen des Täters beitragen, eine Belohnung von 500 Euro ausgesetzt. Diese Summe wird nun erhöht.

Wie bereits mehrfach berichtet, wurden am Sonntag, 6. November, bereits zum vierten Mal innerhalb weniger Monate mit Schrauben gespickte Hundeköder in der Umgebung von Wiblingen ausgelegt. An jenem Sonntagvormittag fraß ein Hund präparierte Wurststücke. Er wurde schwer verletzt und musste operiert werden.

Gegen 10.30 Uhr war eine Frau mit ihrem Hund an der Iller auf Höhe der B30-Brücke beim Spazieren, berichtete später die Ulmer Polizei. Plötzlich fraß der Hund zwei der Wurststücke. Beim genaueren Hinsehen stellte die Frau fest, dass der Köder mit Schrauben präpariert war.

Da der Hund eines der Wurststücke bereits geschluckt hatte, brachte die Frau ihren Hund umgehend in eine Tierklinik. Dort musste der Hund operiert werden. Eine Streife des Polizeireviers Ulm-West überprüfte den Bereich und fand ein weiteres präpariertes Wurststück. Die Polizei ermittelt wegen eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz.

Verstoß gegen das Tierschutzgesetz: Polizei Ulm ermittelt

Bereits im Juni, im August und im September hatte die Polizei über ähnliche Vorfälle berichtet. Stets war das gleiche Gebiet betroffen. In einem der Fälle setzte die Tierschutzorganisation Peta schon einmal eine Belohnung für Hinweise aus. Nun wird die Summe auf 1000 Euro erhöht. Meldungen zum Sachverhalten seien bislang ausgeblieben, heißt es.

Lesen Sie dazu auch

Menschen, die in den vergangenen Tagen etwas Verdächtiges beobachtet oder anderweitige Hinweise haben, werden gebeten, sich bei der Polizei oder telefonisch unter 0711-8605910 oder per E-Mail bei der Tierrechtsorganisation zu melden – auch anonym.

Hundeköder geschluckt? Peta gibt Tipps für Erste-Hilfe-Maßnahmen

Besteht der Verdacht, dass ein Tier einen mit Gift oder gefährlichen Gegenständen gespickten Köder gegessen hat, soll umgehend ein Tierarzt aufgesucht werden. Es bestehe Lebensgefahr, so Peta. Das Tier könne an inneren Verletzungen qualvoll sterben.

Bei Vergiftungserscheinungen wie Erbrechen, Durchfall, starker Unruhe oder Apathie, blassen oder porzellanfarbenen Veränderungen an den Schleimhäuten, großen Pupillen, Atembeschwerden oder Krämpfen müsse ebenfalls umgehend der Tierarzt aufgesucht werden. Das Gift wirke schnell. Hunde sollten beruhigt und angeleint werden.

Ein Maulkorb oder eine Maulschlinge dürfe nicht angelegt werden, da Erstickungsgefahr bei Erbrechen droht. Ist das Tier bereits bewusstlos, sollte es in die stabile Seitenlage gebracht und die Atemwege freigehalten werden. Für eine schnelle Diagnose sei es sinnvoll, eine Probe des Köders oder des Erbrochenen mit zum Tierarzt zu nehmen, so Peta weiter. (AZ)