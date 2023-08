Ulm

Wie Künstler die Wilhelmsburg in Ulm erobern

In der Dunkelkammer von Tim Rosentreter in der Wilhelmsburg findet der Betrachter kurze Texte, die von Insekten-Outsidern erzählen.

Plus Ein kreatives Kollektiv aus Braunschweig bespielt die Wilhelmsburg in Ulm. Eine Ausstellung in ständiger Transformation.

Von Florian Arnold

Für Fans der Lost Places-Szene, für Fotografen und Liebhaber gruseliger Gemäuer ist die Ulmer Wilhelmsburg sicher ein Eldorado. Die rohen Steinwände, die hallenden Räume, in die kaum Licht dringt, das hat Atmosphäre, für manchen sogar Charme. Den muss man allerdings auch erkennen. Clara Brinkmann aus Braunschweig erkannte das Potenzial. Als das Kulturamt Ulm im Frühjahr wieder eine Artist-in-Residence beziehungsweise Artist-in-Burg ausrief, meldete sich die junge Künstlerin und war bei einer Ortsbegehung sofort Feuer und Flamme.

Künstler erleben eine Ferienlager-Atmosphäre in der Ulmer Wilhelmsburg

Aber sie erkannte auch, dass sie „Verrückte“ um sich bräuchte für das Vorhaben. Denn die Räume sind groß und nicht eben einfach zu bespielen. Brinkmann fand Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Umfeld ihrer Kunsthochschule in Braunschweig, jetzt leben sie in einer Art von Ferienlager-Atmosphäre in einem Raum in der Burg. Es sei stellenweise „wie in einem Kloster“, sagt Karl Gehrke. Wenn nicht gerade seitens „Stürmt die Burg“ etwas los ist, sei es da oben ganz schön einsam und leise.

