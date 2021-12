Ulm

06:30 Uhr

Zulasten eines Asylbewerbers gelogen? Ulmer Polizisten werden freigesprochen

Plus Zwei Ulmer Polizisten drohte nach einem Vorfall mit einem Asylbewerber die Suspendierung. Ein Anwalt befürchtete gar, es könnte was vertuscht werden.

Von Michael Kroha

Das ursprüngliche Geschehen liegt schon eine ganze Weile zurück. Doch an Brisanz hat der Fall nicht verloren. Der Vorwurf wiegt schwer: Zwei Ulmer Polizisten sollen vor Gericht gelogen haben – zum Nachteil eines Asylbewerbers. Sie waren, wie berichtet, am Amtsgericht Ulm verurteilt worden. Ihnen drohte die Suspendierung, sie legten jedoch Einspruch ein. Der Anwalt des Mannes aus Ghana befürchtete, dass etwas vertuscht werden könnte. Er erstattete damals Anzeige. Am Ulmer Landgericht kam es nun in zweiter Instanz zum Berufungsprozess.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen