Macheten-Angriff in Ulm: Prozess endet mit vier Bewährungsstrafen

Das Landgericht Ulm spricht im Prozess um den Überfall geringere Strafen aus als zunächst erwartet. Zentrale Fragen bleiben offen, die Machete spielt eine geringe Rolle.

Das Landgericht Ulm hat im sogenannten Macheten-Prozess am Montag drei Männer und eine Frau wegen Raubs, gefährlicher Körperverletzung, Drogenbesitzes und Nötigung zu Bewährungsstrafen verurteilt. Die 1. Große Strafkammer unter Vorsitzendem Richter Michael Lang sah es als erwiesen an, dass das Quartett am 14. Februar gemeinsam eine Wohngemeinschaft in der Ulmer Oststadt verübt hat. Weil einer der überfallenen Bewohner die Vier anschließend mit einer Machete auf die Straße verfolgte, erregte der Fall in der Öffentlichkeit großes Aufsehen. Dabei spielte diese Waffe im Prozess nur eine untergeordnete und im Urteil überhaupt keine Rolle. Zwei wesentliche Fragen blieben ungeklärt.

Alle vier leben im Landkreis Neu-Ulm. Die Frau, die als Organisatorin gilt, wurde zu zwei Jahren Haft verurteilt, der jüngste Angeklagte zu eineinhalb Jahren Jugendstrafe. Der 37-jährige Angeklagte wurde zu einem Jahr und zehn Monaten Haft verurteilt, der 40-jährige Angeklagte zu einem Jahr und sechs Monaten Haft. Alle Strafen wurden zur Bewährung ausgesetzt, die Verurteilten müssen Geldauflagen bezahlen, Sozialstunden ableisten und Termine bei der Drogenberatung wahrnehmen. Der jüngste Angeklagte muss seine kürzlich begonnene Lehre fortsetzen, die Frau ihre im August aufgenommene Suchttherapie. „Sie haben uns am meisten Kopfzerbrechen bereitet“, sagte Lang zu der 33-Jährigen, die aus einem bürgerlichen Leben in die Drogenszene abgerutscht war. Weil die Kammer der Frau abnimmt, dass sie ihre Therapie ernsthaft wahrnimmt, erhält auch sie die Chance einer Bewährungsstrafe, obwohl sie als Hauptverantwortliche der Tat gesehen wird.

Der Tatort in der Ulmer Oststadt wurde nach dem Macheten-Angriff großräumig abgesperrt. Foto: Ralf Zwiebler, dpa (Archivbild)





„Es geht weniger um das, was sich auf der Straße abgespielt hat. Es geht um das, was in der Wohnung war“, sagte Lang in der Urteilsbegründung. Daher spiele die Machete im Urteil keine Rolle. Das Gericht hält es für denkbar, dass eine Streitigkeit zwischen zwei Drogenhändlern zu dem Überfall geführt hat. Der überfallene Bewohner, der bewaffnet auf die Straße gelaufen war, hatte sich im Prozess selbst als Dealer bezeichnet. Sein mutmaßlicher Gegenspieler hatte schon vorab angekündigt, nicht auszusagen. Daher lud ihn die Kammer gar nicht erst in den Zeugenstand. Bei jenem mutmaßlichen Gegenspieler, einem Mann namens P., lebte die 33 Jahre alte Angeklagte zu dieser Zeit. Ob dies oder ein anderer Grund hinter dem Überfall steckte, bleibt offen. Ebenso die Frage, was mit den entwendeten Drogen geschehen sollte.

Macheten-Angriff in Ulm: So lief der Überfall auf die Drogen-Wohnung ab

Das Quartett traf sich in der Wohnung des P. und brach von dort aus zum Überfall auf. In der Wohnung wurde ein Bewohner zu Boden gerissen, ein anderer niedergeschlagen. Aus einem Zimmer wurden mit Marihuana und Haschisch gefüllte Einmachgläser in eine Tasche gepackt und mitgenommen. Dass die Eindringlinge mit einem Messer und einem Stab bewaffnet gewesen wären, ließ sich nicht nachweisen. Daher fallen die Strafen niedriger aus als es zunächst im Raum gestanden war. Der zuvor zu Boden gerissene Mann folgte den Männern und der Frau. Er war mit einer Machete bewaffnet, es kam zu Rangeleien. Einer der Verurteilten blieb verletzt auf der Straße zurück, die anderen flohen im Auto mit den Drogen und der Machete, die dem Überfallenen entrissen worden war.

Der verletzt am Tatort zurückgebliebene 40-Jährige hatte frühzeitig nach der Tat ausgesagt. Die Kammer folgte aber neben den Schilderungen von Zeugen weitgehend dem Geständnis des jüngsten Angeklagten, der sich vor Gericht weitergehend geäußert hatte. Die drei Männer nahmen das Urteil äußerlich unbewegt auf, die Frau nahm das Strafmaß mit feuchten Augen entgegen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.