Vöhringen

18:00 Uhr

Spectaculum 04 ist Bayerns beste Jugendbühne: Das ist ihr Erfolgsrezept

Die Bühne Spectaculum 04 hat in der Sparte Jugendtheater mit der Inseznierung "Dornröschen" den Larifari-Preis gewonnen. Darüber herrscht Freude pur. Links im Bild Spielleiter Thomas Boxhammer, Assistentin Julia Aigner und Komponist Fabian Weisenberger.

Plus Spectaculum 04 ist Bayerns beste Jugendbühne und wird mit dem renommierten Larifari-Preis für Amateurbühnen ausgezeichnet. Gesamtkonzept und Spielfreude überzeugten die Jury.

Von Ursula Katharina Balken

Die Freude ist groß. Schon zum zweiten Mal erhält die Vöhringer Jugendbühne Spectaculum 04 den renommierten Larifari-Preis. Vor zehn Jahren bereits war es das Märchen "Das tapfere Schneiderlein", das ausgezeichnet wurde. 2023 gelang es der Bühne erneut auf dem obersten Treppchen zu landen. Es war die Inszenierung und die Musik des Grimm'schen Märchens "Dornröschen", das der Jury des Verbands Bayerischer Amateur-Theater so gut gefiel. Doch wie wird man Träger des Larifari-Preises?

Das Erfolgsrezept von Spectaculum 04

"Wir reichen Videos von unseren Aufführungen ein, die werden dann von einer Fachjury beurteilt", lautet die simple Erklärung von Spielleiter Thomas Boxhammer. Natürlich steckt viel mehr hinter dem Erfolg der Vöhringer Bühne, die vor 20 Jahren gegründet wurde und einen Senkrechtstart hinlegte. Wenn Vereine wegen fehlenden Nachwuchses klagen, so gehört Spectaculum nicht dazu. "Vor allem, wenn wieder ein Stück erfolgreich über die Bühne gegangen ist, melden sich Mädchen und Buben, die mitmachen wollen. Im Augenblick stehen 26 Kinder auf der Bühne." Spielleiter Thomas Boxhammer ist wichtig, dass wirklich alle Kinder mitspielen dürfen und zeigen können, was sie gelernt haben. Die nächste Produktion heißt "Schneewittchen" - doch das Märchen hat eigentlich nur elf Mitwirkende. Wie schafft man es, alle 26 Buben und Mädchen auf die Bühne zu bringen? Ganz einfach. Boxhammer schreibt Rollen dazu. Die sieben Zwerge kann man zwar nicht ohne Weiteres auf zwölf anwachsen lassen, aber man kann Hofdamen, Bedienstete oder auch Eichhörnchen einfügen, die Fantasie von Boxhammer ist da unerschöpflich. "Der Plot der Geschichte steht fest und ich mache das Drumherum." Boxhammer, 62, bringt reichlich Erfahrung mit, aktiv war er schon bei der Schwabenbühne in Illertissen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen