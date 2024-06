Vöhringen/Memmingen

Urteil nach schwerer Brandstiftung in Vöhringen: Mann muss ins Gefängnis

Der zerstörte Wintergarten und der Balkon nach der ersten Brandstiftung in der Lessingstraße in Vöhringen.

Plus In unmittelbarer Nachbarschaft kommt es zu zwei Brandstiftungen in Vöhringen. Der Täter musste sich nun vor Gericht verantworten und wurde verurteilt.

Von Michael Kroha

Die Wohnungen sind nach dem Brand in der Lessingstraße in Vöhringen noch immer unbewohner. Der 35-Jährige, der damals das Feuer gelegt haben soll, musste sich nun vor dem Amtsgericht Memmingen verantworten. Beim Prozessauftakt hatte er die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft bereits größtenteils eingeräumt. Nun wurde in dem Verfahren ein Urteil gesprochen.

Die Anklagebehörde warf dem Mann vor, im Dezember 2023 in die andere Hälfte des von ihm mit bewohnten Doppelhauses eingebrochen zu sein. Dort soll er zunächst rund 300 Euro gestohlen haben. Danach sei er erneut in die Nachbarwohnung gegangen und habe einen Benzinkanister entzündet. Und das, obwohl er gewusst habe, dass im Erdgeschoss eine alleinstehende Frau und im Obergeschoss ein Mann mit seiner Tochter wohnte. Es kam zur Stichflamme, die Erdgeschosswohnung stand kurz darauf in Vollbrand.

