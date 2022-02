Weißenhorn

vor 1 Min.

Achtung, radioaktiv: Schon dreimal Strahlenalarm im Weißenhorner Müll

Damit nicht illegalerweise radioaktiv belastetes Material in der Weißenhorner Müllverbrennung landet, hat der Landkreis eine Messanlage angeschafft.

Plus Der Landkreis Neu-Ulm hat eine Messanlage an der Verbrennungsanlage in Betrieb genommen, die belastetes Material aufspüren soll. Das hat sich bereits bewährt.

Von Ronald Hinzpeter

Beim Thema Radioaktivität werden die Menschen im Raum Weißenhorn hellhörig, seit bekannt ist, dass in der Müllverbrennung auch schwach strahlendes Material aus dem Atomkraftwerk Gundremmingen landet. Deshalb hat der Landkreis mittlerweile eine eigene Messanlage installiert, damit nicht heimlich belastetes Material im Ofen landet, das sich im Hausmüll versteckt oder dort versteckt wurde. Das Gerät hat sich offenbar bereits bewährt, denn es entdeckte tatsächlich bei drei Mülllieferungen verdächtige Strahlung.

