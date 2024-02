Weißenhorn

18:00 Uhr

Stellenabbau bei Peri in Weißenhorn: Weiter Unruhe und neue Vorwürfe

Verschalungen und Gerüste sind der Kern von Peri. Ein Stellenabbau des Werks am Stammsitz in Weißenhorn sorgt seit Monaten für Kritik an der Führung.

Plus Vor einem halben Jahr gab Peri bekannt, in Weißenhorn bis zu 210 Stellen zu streichen. Nun erheben Beschäftigte neue Vorwürfe in Richtung der Führungskräfte.

Von Oliver Helmstädter

Angespannt ist die Lage bei Peri in Weißenhorn. Der Ursprung ist kein Neuer, die Vorhaltungen schon. Wie es von Peri heißt, müssten die 210 Stellen in Weißenhorn abgebaut werden, um die Zukunftsfähigkeit des Werkes zu sichern. Das sorgt nicht nur für teilweise verheerende, veröffentlichte Bewertungen auf dem Bewertungsportal kununu, sondern auch für konkretere Äußerungen und neue Vorwürfe enttäuschter Mitarbeiter, die der Redaktion vorliegen.

Die Fremdvergabe zur Herstellung von Hunderttausenden Teilen an eine Firma in Burgau wird in der Belegschaft offenbar kontrovers diskutiert. Dass Peri mit anderen Firmen zusammenarbeite, sei nichts Ungewöhnliches. Doch in diesem Fall schon, weil Peri das günstiger hätte selber erledigen können, kritisiert ein der Redaktion namentlich bekannter Mitarbeiter. Die Unternehmensführung streitet das ab und spricht sogar von letztlich guten Nachrichten für das schrumpfende Werk in Weißenhorn. 65 Millionen Euro würden hier investiert – die offenbar größte Summe seit 20 Jahren.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

