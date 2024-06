Weißenhorn

17:19 Uhr

Waffen im Unterricht verboten? Schulamt äußert sich zum Polizeieinsatz

Mehr als 100 Polizeikräfte, darunter Spezialkräfte, waren am Mittwoch rund um das Claretinerkolleg in Weißenhorn im Einsatz.

Plus Der Großeinsatz am Claretinerkolleg in Weißenhorn wirkt nach. Das Schulamt erklärt die Regeln zu Waffen im Unterricht. Die Polizei widerspricht dem Schulleiter.

Von Michael Kroha

Der Polizeieinsatz an und rund um die Montessorischule am Claretinerkolleg in Weißenhorn wirkt nach. Nicht nur in den Sozialen Medien, auch in Schulkreisen wird am Tag danach darüber diskutiert, was Waffen, auch Spielzeugwaffen, im Unterricht zu suchen hätten. Alexander Varga, Schulleiter der Montessorischule, hatte die Hintergründe des besagten Schulprojekts bereits im Gespräch mit unserer Redaktion erläutert. Auf Nachfrage äußert sich nun Ansgar Batzner, der Direktor des zuständigen Schulamts Neu-Ulm dazu. Zudem widerspricht die Polizei bestimmten Aussagen des Schulleiters.

Ein Passant hatte am Mittwochmorgen eine Person gesehen, wie sie mit einer Waffe in die Montessorischule ging. Der Zeuge rief daraufhin die Polizei, die mit einem Großaufgebot anrückte. Zwei Hubschrauber, mehr als 100 Polizeikräfte, das SEK und ein gepanzertes Fahrzeug waren im Einsatz. Wie sich herausstellte, bestand zu keiner Zeit eine Gefährdungslage. Bei jener Person handelte es sich um einen 14-jährigen Schüler, der für ein Projekt im Rahmen des Geschichtsunterricht eine Spielzeugwaffe in die Schule mitgebracht hatte. Nach Angaben des Schulleiters geht es um einen "Dokumentarfilm zur NS-Zeit und der Dynamiken, die in dieser Zeit in der Bevölkerung entstanden" sind. Teil des Filmes seien Passagen, die zeigen, wie Menschen zum Handeln mit Waffengewalt gezwungen werden. Dabei sind laut Varga "ausschließlich nicht-realitätsnahe Spielzeugwaffen zur Verwendung" gekommen.

