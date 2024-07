Weissenhorn Klassik feiert Jubiläum mit Open Air-Konzerten

Das Weissenhorn Klassik Festival lädt am Wochenende zum zweiten Teil der diesjährigen Jubiläumsausgabe ein. Am 13. und 14. Juli finden Konzerte unter freiem Himmel auf dem Weißenhorner Schlossplatz statt. Nach dem Hochwasser Anfang Juni wurde das Festival nun kurzfristig zur Benefizveranstaltung.

Freier Eintritt zum Weissenhorn Klassik Open Air

Die Festivalleitung hat sich zusammen mit der Stadt Weißenhorn kurzfristig dazu entschieden, die Konzerte bei freiem Eintritt stattfinden zu lassen. Konzertgäste, die sich finanziell beteiligen möchten, werden dazu aufgerufen, mit dem Betreff „Weissenhorn hilft – Hochwasser“ an das Konto DE42 7306 1191 0007 1131 37 zu spenden. Wer eine Spendenbestätigung benötigt, gibt seine Adresse im Verwendungszweck an. Bereits erworbene Konzertkarten werden zurückerstattet. Die Rückabwicklung erfolgt durch Reservix, erklärt der Veranstalter, der weiter sagt: „Das Weissenhorn Klassik Open Air Festival findet im Zeichen der Gemeinschaft und der Solidarität statt. Gemeinsam unvergessliche musikalische Momente erleben und gleichzeitig einen Beitrag zur Wiederherstellung der Stadt Weißernhorn leisten, so lautet unser Motto.“

Diese Musiker sind in Weißenhorn zu Gast

Für diese unvergesslichen musikalischen Momente sorgt am Samstag, 13. Juli, ab 18 Uhr das Casco Phil Orchester aus Antwerpen unter der Leitung seines Chefdirigenten Benjamin Haemhouts. Sie haben ein Konzertprogramm rund um die legendäre „Eroica“-Symphonie von Ludwig van Beethoven dabei. Der Sonntag, 14. Juli, steht unter dem Zeichen von Jazz und Tango: Um 15 Uhr ist das Lenny Rehm Quartett zu hören, eine Formation des jungen Weißenhorner Nachwuchs-Jazzers, der schon als Teenager im Rahmen der Weissenhorn Klassik-Nachwuchsprogramme aufgetreten war. Im Anschluss daran schließt das Mosalini Teruggi Cuarteto das diesjährige Festival mit argentinischem Tango ab.

Die Stadt stellt für die Besucherinnen und Besucher eine begrenzte Anzahl an Sitzgelegenheiten zur Verfügung. Der Gastgarten der Barfüßer Brauerei bietet teilweise eine gute Sicht auf die Open Air Bühne. Das Restaurant Anno 1460 sorgt mit einem Foodtruck auf dem Schlossplatz für ein gastronomisches Angebot.

Am Montag schließt das Festival mit einem der Papageno Musikvermittlungsprojekte, die ein integraler Bestandteil von Weissenhorn Klassik sind.