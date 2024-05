Weißenhorn

06:00 Uhr

"Weissenhorn Klassik": Zehn Jahre Entdeckungen und Verzaubertsein

Plus "Weissenhorn Klassik" feiert ab dem 10. Mai sein zehnjähriges Bestehen mit einem zweigeteilten Sommerprogramm. Das sind die Highlights und Neuentdeckungen.

Von Florian L. Arnold

Mit neuen freien Kulturprojekten ist es nicht einfach: Da muss man mit viel Enthusiasmus und Durchhaltewillen etwas aufbauen. Ein Projekt wie "Weissenhorn Klassik" lebt vom Enthusiasmus auf, vor und hinter der Bühne – aber auch von einem Publikum, das dieses Angebot wertschätzt. So ist das Weißenhorner Klassikfestival von Esther Kretzinger und Georges-Emmanuel Schneider "auf verwachsenen Pfaden" (so das diesjährige Festivalmotto) zehn Jahre alt geworden.

Das erste Konzert fand vor genau zehn Jahren am 10. Mai 2014 im historischen Stadttheater statt und legte den Grundstein für ein heute erfolgreiches Festival mit überregionaler Strahlkraft und internationaler Vernetzung. Ein einmaliges Ereignis sollte es nie sein, erinnert sich Esther Kretzinger: "Weissenhorn Klassik ist ein Herzensprojekt, das wir immer weiter entwickeln wollen – so etwas will man auf keinen Fall gehen lassen, daran hält man fest." Einfach war es nicht immer – Stichwort Wildwuchs deutsche Bürokratie und Coronapandemie.

