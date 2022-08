Wiblinger Basilika wird zum Lehrsaal: Wie geht das perfekte Orgelspiel?

Lokal Mainzer und Regensburger Musikstudierende sind zu einem Workshop nach Wiblingen gekommen. Warum für Professor Gerhard Gnann hier der perfekte Ort dafür ist.

Es ist schon ein besonderes Instrument, das da seit vergangenem Jahr in der Wiblinger Basilika steht und den jahrhundertlang leeren Platz auf der Galerie füllt. Im Mai 2021 wurde die neue Orgel mit einem Festgottesdienst feierlich in Dienst genommen. Jetzt lockt sie auch Professoren und Studenten nach Wiblingen, die hier ihr Orgelspiel verbessern sollen.