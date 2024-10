„Goldene Traube“: Kulinarische Höhepunkte von den Witzighauser Highlands

Die bayerische Zweieinigkeit zwischen Dorfkirche und Dorfwirtschaft – im Sendener Ortsteil Witzighausen hat sie sich erhalten. Wer sich im romantischen Biergärtlein der „Goldenen Traube“ günstig positioniert, hat den Turm der benachbarten Pfarr- und Wallfahrtskirche Mariä Himmelfahrt gut im Blick. Ist das prächtige barocke Gotteshaus nach wie vor Ziel von Wallfahrten, so wird das in kräftigem Karminrot erstrahlende Traditionsgasthaus angesteuert wegen seiner bodenständigen, regional geprägten Küche. Das Bier wird im klassischen Tonkrug ausgeschenkt, jedenfalls wenn sich das von Kennern sehr geschätzte Hefepils darin befindet. So bleibt es länger kühl.

