550 Kinderwünsche an den Stadtrat: Was kleine Neuburger bewegt

Mehr Spielgeräte auf dem Pausenhof, einen Bolzplatz mit echtem Rasen und mehr Zeit für Sport: Neuburger Grundschulkinder wissen genau, was sie wollen. Zum Weltkindertag bekamen sie Mitte September auf dem Schrannenplatz auch die Chance, ihre Wünsche klar zu äußern. Mit Stift und Zettel zu kleinen Papierschiffchen gebastelt haben sie ihre großen und kleinen Träume bei der Neuburger AWO abgegeben.

Wovon kleine Neuburger träumen: AWO bringt 550 Kinderwünsche in den Stadtrat

Weitere Papierschiffchen hat das Team um den AWO-Kreisvorsitzenden Horst Winter und Neuburgs Schulreferentin Sissy Schafferhans in den Grundschulen am Schwalbanger, im Englischem Garten und im Ostend eingesammelt. Insgesamt 550 Kinderwünsche sind es geworden, sie alle brachte Winter jetzt mit in den Neuburger Stadtrat. Er sagte in einer kurzen Ansprache: „Neuburgs Jugendliche werden durch das Jugendparlament vertreten, die Kindergartenkinder haben einen Kindergartenreferent – also haben wir uns gefragt, wie wir auch die Wünsche der Grundschulkinder in die Stadtpolitik hineintragen können.“

Bei 550 Papierschiffchen könne jeder Stadtrat 18 Stück einpacken und sich die Wünsche der Grundschulkinder zu Gemüte führen, rechnete Winter vor. Während einzelne Stadträte sofort ganz beherzt zugriffen, reagierten die meisten Vertreter des Gremiums zurückhaltend. Natürlich seien mitunter auch aberwitzige Vorschläge unter den Wünschen der Kinder, gab Winter zu. Aber einerseits sei dies immer Ansichtssache, „und bei den Erwachsenen ist das ja auch nicht anders“, fügte er schmunzelnd an.

Neuburger Grundschüler teilen große und kleine Wünsche mit

Eine Stichprobe unserer Redaktion ergab, dass von den Grundschülern häufig der Wunsch nach neuen Spielplätzen und besseren Sportplätzen geäußert wurde. Ein Wunschzettel enthielt die Forderung nach einem Waldspielplatz, einem Kletterpark und einem Wasserpark mit Wasserfall für das Stadtgebiet. Es gibt aber auch die ganz bescheidenen Kinderwünsche, wie der Inhalt dieses Papierschiffchens zeigt: „Ich wünsche mir, in eine gute Schule zu gehen und neue Freunde zu finden.“