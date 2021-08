Ausbau der B16 bei Ingolstadt: Braucht es die vier Spuren?

Die Landräte und Bürgermeister wollen einen Ausbau der Bundesstraße B16 bei Ingolstadt, die Grünen lehnen ihn ab. Sie kritisieren vor allen Dingen den Flächenverbrauch des Bauvorhabens.

Der Landrat aus Pfaffenhofen will es, Ingolstadts Oberbürgermeister und auch der Bürgermeister von Manching: Sie alle sprechen sich für ein sogenanntes Kleeblatt an der Autobahnausfahrt Manching aus. Gleichzeitig soll die B16 zwischen Neuburg und Manching durchgehend vierspurig ausgebaut werden. Doch es gibt Widerstand. Die Grünen, allen voran Bundestagskandidat Joachim Siebler, argumentieren, dass „der einhergehende Flächenfraß, auch bei einem Ausbau auf ’nur’ 21 Meter, in unserer dicht besiedelten Region nicht hinnehmbar“ sei.

Befürworter sagen, dass der Ausbau der B16 den Wirtschaftsstandort stärkt

Die Befürworter sind überzeugt, dass der Ausbau der Straße sehr wichtig sei für die Stärkung des Wirtschaftsstandorts. Allerdings wollen auch sie den Flächenverbrauch minimieren und zwar „auf das unbedingt notwendige Maß von 21 Metern“. Darauf haben sich die drei Kommunalpolitiker in Gesprächen verständigt.

Die Grünen aus Ingolstadt fordern einen besseren Ausbau des Schienenverkehrs

Die Grünen lehnen den Ausbau auch mit der verminderten Breite – 21 statt 31 Meter – ab. Sie fordern stattdessen Verbesserungen beim Lärmschutz entlang der bestehenden Strecke. „Statt die Prognose zur Verkehrszunahme auf der B16 als unveränderbar hinzunehmen und mit einem massiven Ausbau zu beantworten, ist es erforderlich, alle möglichen Maßnahmen zu ergreifen, damit diese Prognose gar nicht erst eintrifft“, sagt Siebler. Für ihn gehört dazu der Ausbau des Schienennetzes für den Personen- und Güterverkehr: „Für eine Reduzierung des PKW-Verkehrs ist beispielsweise ein Ausbau der Verbindungen der Paartal- und der Donautal-Bahn notwendig.“ Auch Gewerbe- und Industriegebiete sollten an das Bahnnetz angeschlossen werden. „Bevor man mit mehreren hundert Millionen Euro weitere Landschaftsflächen versiegelt, müssen alternative Maßnahmen zur Verkehrslenkung entlang der B16 geprüft und umgesetzt werden“, so Siebler.

Die Grünen fordern einen umfassenden Lärmschutz an der B16

„Die vom Oberbürgermeister nun favorisierte Variante RQ21 unterscheidet sich von der bisherigen Ausbauversion RQ31 nur dadurch, dass die Standstreifen auf beiden Seiten wegfallen. Es sind damit aber weiterhin zwei Fahrspuren in jede Richtung, insgesamt also vier, und eine Mittelleitplanke möglich,“ ergänzt der Co-Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, Christian Höbusch, „was aber nach den bekannten Verkehrszahlen nicht zwingend notwendig ist. Wir fordern von Bund, Land, Landkreis und Stadt ebenso wie der Bezirksausschuss Süd ein aktuelles, umfassendes Verkehrsgutachten, das dann allen betroffenen Bürger:innen in Ingolstadt, Manching und Weichering gemeinsam dargestellt werden muss. Und, wenn denn dann ein Ausbau der B16 unabwendbar sein sollte, dann hat dieser, wie im Landkreis Pfaffenhofen ja auch schon vorhanden, nur dreispurig mit umfassendem Lärmschutz zu erfolgen.“ (nr)