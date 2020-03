10:44 Uhr

Bekanntes Jazz-Duo beeindruckt das Neuburger Birdland

Plus Jeremy Pelt und George Cables begeisterten das Neuburger Publikum an Trompete und Piano im Neuburger Jazzclub. Daran änderte auch eine Absage nichts.

Von Tobias Böcker

Unverhofft kommt oft. Auch im Duo verzauberten Jeremy Pelt und George Cables , der eine an der Trompete , der andere am Piano, das Publikum im ausverkauften Birdland Jazzclub. Bassist Peter Washington musste krankheitshalber kurzfristig absagen. Dem Duo fehlte freilich nichts Merkliches an diesem Abend, der vor Spielwitz nur so sprühte und zudem von emotionaler Tiefe und starkem Miteinander geprägt war.

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen