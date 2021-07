Grünes Licht für Polder Bertoldsheim: Ministerrat erteilt Zustimmung

Am Dienstag hat der Ministerrat beschlossen, dass alle neun Standorte – und damit auch Bertoldsheim – umgesetzt werden sollen. Grundlage der Entscheidung sind vertiefte Untersuchungen mit neuen Erkenntnissen.

Das Flutpolder-Programm an der Donau nimmt seinen Lauf. Am Dienstag hat der Ministerrat beschlossen, dass alle neun Standorte – und damit auch Bertoldsheim – umgesetzt werden sollen. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber betonte dazu: „Heute ist ein guter Tag für den Hochwasserschutz in Bayern. Entlang der Donau soll eine Kette von neun Flutpoldern kommen. Der Freistaat reagiert damit konsequent auf die tragischen Sturzfluten- und Hochwasserkatastrophen der vergangenen Wochen. Die Entscheidung ist ein Meilenstein für die Hochwassersicherheit.“

Flutpolder Bertoldsheim: Standort wird neben anderen beibehalten

Zusätzlich zu den sieben bereits gesetzten Standorten Leipheim, Helmeringen, Neugeschüttwörth, Riedensheim, Großmehring, Katzau und Öberauer Schleife wurde beschlossen, den Standort Bertoldsheim beizubehalten. Die gesteuerten Flutpolder in Wörthhof und Eltheim (Landkreis Regensburg) sollen zu einer neuen wirkungsgleichen Variante in Wörthhof zusammengefasst werden. Die Realisierung der Standorte Wörthhof und Bertoldsheim soll als letzte erfolgen in den Jahren 2031 und 2032.

Grundlage der Entscheidung sind vertiefte Untersuchungen mit neuen Erkenntnissen, die das Bayerische Landesamt für Umwelt im Auftrag des Umweltministeriums zu den Flutpolder-Standorten Bertoldsheim, Eltheim und Wörthhof durchgeführt hat. Wie es in einer Pressemitteilung heißt, würden die Ergebnisse die „herausragende Rolle dieser Flutpolder“ belegen, um extreme Hochwasserereignisse wirksam kappen zu können. Weitere Rückhaltemöglichkeiten an den großen Seitenzuflüssen der Donau könnten die geplanten Flutpolder hingegen ebenso nicht ersetzen wie ein optimiertes Staustufenmanagement. Auch die Grundwassersituation an den drei Standorten wurde noch einmal untersucht. Die Ergebnisse zeigen, dass eine Realisierung ohne negative Veränderungen der Grundwassersituation für die Anlieger erfolgen kann. (nr)

