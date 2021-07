Burgheim-Straß

vor 32 Min.

Vortrag in Straß: Licht als Alternative zu einem Funkmast?

Plus Im Burgheimer Ortsteil soll ein Mobilfunkmast aufgestellt werden. ÖDP und BI Straß informierten über andere Wege der Datenübertragung und Einflussmöglichkeiten der Gemeinde.

Von Manfred Dittenhofer

Wie in vielen anderen Gemeinden auch, wird im Burgheimer Ortsteil Straß der Antrag zum Bau eines Mobilfunkmastes zum Aufreger. In Straß soll etwa 150 Meter entfernt von der Siedlung am Weiherbach ein 40 Meter hoher Sendemast errichtet werden, um vor allem die Bahnlinie abzudecken. Viele Bürger hätten gerne mehr Informationen und Transparenz bei den Planungen.

Viele Bürger hätten gerne mehr Informationen und Transparenz bei den Planungen.

