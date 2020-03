vor 24 Min.

Corona: Neuburg-Schrobenhausen rüstet sich

Der Landrat ruft zur Solidarität auf. Zu den Maßnahmen gehören Bürgertelefonen, eine Teststation und die Installation der Führungsgruppe Katastrophenschutz.

Das Landratsamt rüstet auf im Kampf gegen das Corona-Virus. Bis Donnerstagmittag waren im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen neun Personen positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden. Bisher wurde für einen Erkrankten Quarantäne angeordnet. Um die Ausbreitung der Corona-Infektionen zu verlangsamen, hat die Behörde nach eigener Mitteilung eine Reihe von Maßnahmen auf den Weg gebracht. „In dieser besonderen Situation müssen wir zusammenhalten und alles dafür tun, um die Anforderungen, die jetzt an uns gestellt werden, zu bewältigen“, rief Landrat Peter von der Grün zur Solidarität auf. Ziel sei es, das Gesundheitssystem funktionsfähig zu erhalten und die Menschen zu schützen.

Als Gesundheitsbehörde kommt dem Landratsamt eine sehr große Verantwortung zu. So schult und berät das Gesundheitsamt Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen im Umgang mit Corona. Eine weitere Aufgabe ist die Testung der Personen, die zu Infizierten Kontakt hatten. Um die laufenden Untersuchungen so effizient wie möglich zu gestalten, hat das Gesundheitsamt eine temporäre Teststation im Landkreis eingerichtet, in der Abstriche genommen werden. Personell verstärkt werden die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes durch Kräfte der Bundeswehr, die das Landratsamt zur Unterstützung angefordert hat.

Eine „Drive-in“ für Corona-Testungen

Bereits am Wahlsonntag habe man schnell und entschlossen gehandelt, so das Landratsamt, und kurzfristig einen „Drive-in“ für Corona-Testungen eingerichtet. Dabei konnten über 100 Abstiche genommen werden. An das Gesundheitsamt können sich die Landkreisbürger wenden, die direkten Kontakt mit einem nachweislich infizierten Patienten hatten. „Wir möchten niemanden mit seinen Fragen alleine lassen“, verweist der Landrat auf ein extra geschaltetes Bürgertelefon. Bereits am 9. März seien die Nummern 08431/57-555 und -505 für Gesundheitsfragen frei geschalten worden. „Um möglichst viele Fragen beantworten zu können, ist zusätzlich die E-Mail-Adresse corona@lra-nd-sob.de eingerichtet worden“, ergänzt Peter von der Grün.

Der Krisenstab im Landratsamt beschäftigt sich aber derzeit nicht nur mit gesundheitlichen Themen. Auch viele selbstständige Unternehmer im Landkreis haben anlässlich der aktuellen Maßnahmen der Staatsregierung viele offene Fragen. Man lasse Gewerbetreibende, Handwerker und Gastronomen in der schwierigen Situation nicht alleine, versichert der Landkreischef. „Sie können sich mit ihren Anliegen auch an uns wenden.“ Deshalb hat das Landratsamt bereits am Dienstag ein eigenes „Gewerbetelefon“ eingerichtet. Dieses Telefon für Unternehmer ist unter der Telefonnummer 08431/57-110 zu folgenden Zeiten zu erreichen: Montag bis Donnerstag, 8 bis 16 Uhr, und Freitag, 8 bis 12 Uhr. Fragen können auch per Mail an folgende E-Mail-Adresse gesandt werden: gewerbe@lra-nd-sob.de.

Das öffentliche Leben ist auch in Neuburg-Schrobenhausen verlangsamt

Die Verlangsamung des öffentlichen Lebens bedeutet auch, dass Anliegen im Landratsamt nur noch in dringenden Fällen und mit Terminvereinbarung oder telefonisch vorgebracht werden können. Landrat Peter von der Grün dankt allen Bürgern für ihr Verständnis, diese Maßnahmen dienen zum Schutz der Gesundheit. Man bündle die Kräfte für den Bedarfsfall und erhalte den Dienstbetrieb aufrecht.

Um der Pandemie entgegenzuwirken, hat Ministerpräsident Markus Söder am 16. März für Bayern den Katastrophenfall festgestellt. Als Katastrophenschutzbehörde für den Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat das Landratsamt die Führungsgruppe Katastrophenschutz (FüGK) unter Leitung von Landrat Peter von der Grün installiert. „Damit ist die Grundlage für ein einheitliches Vorgehen der Katastrophenschutzbehörden im Freistaat hergestellt“, betont er.

Ein großes Anliegen ist von der Grün, schon jetzt denjenigen Menschen zu danken, die derzeit intensiv daran arbeiten, die Krise in den Griff zu bekommen. Sein Dank gehe an Ärzte und Pflegepersonal, an das Gesundheitsamt, die Verwaltung im Landratsamt und in den Gemeinden, die haupt- und ehrenamtlichen Einsatzkräfte, sowie an alle, die zur Sicherheit und Versorgung der Bevölkerung beitragen. „Ich möchte darüber hinaus auch Ihnen allen danken, dass sie in diesen für uns alle sehr fordernden Zeiten Ruhe bewahren und ihren Beitrag zur Eindämmung des Corona-Virus leisten.“ (nr)

