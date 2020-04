Freizeit für die Gemeinde Karlshuld geopfert

Plus Scheidende Karlshulder Gemeinderäte offiziell verabschiedet, gefeiert wird erst noch. Was der Etat so hergibt.

„Ich bin dann mal weg“ – jene Worte von Hape Kerkeling „gelten auch, wenn acht Gemeinderatsglieder an diesem Abend den Saal verlassen“, sagte Noch-Vizebürgermeister Michael Lederer am Ende der jüngsten Sitzung des Karlshulder Gemeinderats am Dienstag. Bevor er die ausscheidenden Mitglieder offiziell verabschiedete, standen unter anderem die Finanzen auf der Tagesordnung. Obwohl es bezüglich der Rücklagen künftig eng werden dürfte – sein Vorhaben, die Gemeinde schuldenfrei zu übergeben, konnte Bürgermeister Karl Seitle umsetzen.

„Da unser Bürgermeister krank ist“, verabschiede er die Ratsmitglieder an diesem Abend nun erst einmal offiziell, sagte Michael Lederer. Einen gesellschaftlichen Teil samt gemeinsamem Essen mit den Angehörigen und Überreichung der Geschenke der Gemeinde wolle Bürgermeister Karl Seitle später nachholen. Peter Märtl, Armin Adolf, Günther Bengel, Renate Busch, Lieselotte Hammerer, Patricia Kohlhofer, Robert Krohmer und Frank Richlich – sie alle hätten ihren Abschied selbst bestimmt, betonte Lederer, und er zeigte sich überzeugt: „Ihr habt Bleibendes hinterlassen.“

Entscheidungen im Karlshulder Gemeindetat betreffen die Bürger direkt

Kommunalpolitik sei „nicht nur Politik im Kleinen“, so Lederer weiter. Vielmehr werde „in Berlin und München medienwirksam beschlossen und wir vor Ort müssen oft die Suppe auslöffeln“ - deutlich spürbar in der aktuellen Corona-Krise. Er lege jedoch lieber das Augenmerk „auf die positiven Wirkungen eures Tuns in diesem Gremium“, versicherte Lederer. „Die Entscheidungen, die im Gemeinderat gefällt werden, betreffen unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger direkt und unmittelbar.“ Im Gegensatz zu Landtags- oder Bundestagspolitikern „werdet ihr als Kommunalpolitiker sehr schnell mit den Folgen Eures Handelns konfrontiert“. Und Lederer lobte die ausscheidenden Räte: Während andere Hobbys und Vergnügungen nachgingen, hätten sie in den vergangenen Jahren Freizeit geopfert und sich in Beratungen gestürzt. „Das ist Ehrenamt, das ist Gemeinsinn, das ist Karlshulder Bürgerbetreuung.“ Doch die Arbeit habe sich gelohnt - „wie sonst hätte sich unsere Gemeinde so positiv entwickeln können?“

Ging die Verabschiedung seiner Kollegen relativ flott über die Bühne, wollte es sich Peter Märtl als dienstältester Gemeinderat nicht nehmen lassen, kurz auf die vergangenen 36 Jahre seiner Amtszeit zurückzublicken: „Die großen Investitionen haben wir immer einstimmig beschlossen“, freute er sich. Auch die Zusammenarbeit zwischen den Fraktionen lobte Märtl, „weil alle Gemeinderäte an einem Strang zogen - anders als in der großen Politik“. Für die hätte er daher diesen Rat: „Mehr aufeinander zugehen!“ Jedenfalls freue er sich „dass wir weiterhin einen so guten Gemeinderat haben“, sagte Märtl.

Auch Arbeit stand an diesem Abend im Karlshulder Gemeinderat an

Auch wenn es für acht von ihnen die letzte Sitzung war – Arbeit stand an diesem Abend dennoch an. Beispielsweise die Beschäftigung mit der Haushaltssatzung. Hatte der Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses Frank Richlich bereits in seinem Bericht über die örtliche Prüfung der Jahresrechnung 2018 davon gesprochen, dass die Rücklagen „wegschmelzen werden wie Eis in der Sonne“, ging Kämmerer Max Seitle später näher darauf ein.

Zu Beginn des vergangenen Jahres verfügte Karlshuld noch über circa 1,3 Millionen Euro an Rücklagen. „Tatsächlich entnommen wurden rund 1,1 Millionen“, so Seitle; bei einer Zuführung von 276.000 Euro ergebe sich damit zum Jahresende ein Rücklagenstand von rund 494.000 Euro. „Die Rücklagen werden im neuen Haushalt nahezu komplett, bis auf die Mindestrücklage, abgeschmolzen“, gab auch Seitle zu bedenken. Ferner sei in den kommenden Jahren wegen nur geringer Zuführungen kein rosigerer Rücklagenstand zu erwarten, blickte Max Seitle in die Zukunft. Besserung sei erst im Jahr 2023 in Sicht. Habe die Gemeinde im Vorjahr noch 2,3 Millionen Euro tatsächlich auf dem Konto gehabt, ergebe sich nach Entnahme von 2,1 Millionen ein Vermögensstand von 217.000 Euro, rechnete Max Seitle den Gemeinderäten vor.

Der Haushalt 2020 kommt ohne Aufnahme von Krediten aus. Dennoch solle man sich ins Bewusstsein rufen, „dass alles sehr, sehr eng bemessen ist“, warnte Seitle. Im Vermögenshaushalt stünden Maßnahmen an, die der eine oder andere vielleicht nicht mehr unbedingt auf dem Schirm habe. So würden für das „Rieseninvestitionsobjekt der Gemeinde“, das Haus für Kinder, auch im kommenden Haushaltsjahr noch 1,4 Millionen fällig, gab Seitle zu bedenken.

Einstimmig sprachen sich die Gemeinderäte für die Genehmigung der überplanmäßigen und außerplanmäßigen Ausgaben im Haushaltsjahr 2019 aus. Letztendlich, so Seitle, ergebe sich eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von rund 1,2 Millionen Euro, ursprünglich geplant waren circa 605.000 Euro.

Der Etat für das Jahr 2020 schließt im Verwaltungshaushalt mit rund 11,25 Millionen, im Vermögenshaushalt mit rund 3,3 Millionen Euro. Folgende Hebesätze für Gemeindesteuern ergeben sich: Grundsteuer für land- und forstwirtschaftliche Betriebe sowie für Grundstücke: je 300 Prozent; Gewerbesteuer: ebenfalls 300 Prozent.