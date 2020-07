vor 36 Min.

Neuburg: Es tut sich was am Schrannenplatz

Es gibt neue Ideen für den Gebäudekomplex der VR-Bank am Schrannenplatz in Neuburg – und einen Interessenten, der sie umsetzen möchte. Finale Ergebnisse gibt es allerdings noch nicht.

Von Manfred Rinke

Vor sechs Jahren scheiterte die VR-Bank Neuburg-Rain damit, ein neues Bankgebäude am Schrannenplatz zu errichten. Vor einem Jahr begrub die Genossenschaftsbank dann auch die Pläne, den Komplex mit einem Hotel und Einzelhandelsgeschäften zu füllen. Als Attraktion war eine verglaste „Skylounge“ auf dem Hotelturm mit Blick über die Donau geplant. Mit einer Investition von weit über 20 Millionen Euro an zentraler Stelle wollte man nicht zuletzt der Innenstadt ein deutliches Lebenszeichen einhauchen. Seitdem herrscht Stillstand an der Front entlang des Schrannenplatzes. Nun tun sich neue Pläne auf – wobei die VR-Bank dieses Mal ihre Finger aus dem Spiel lassen wird.

Es gibt einen Interessenten, der die leerstehenden Gebäude abreißen und an deren Stelle ein Ensemble mit Einzelhandel und darüberliegenden Wohnungen errichten will. Das zumindest bestätigten auf Nachfrage der Neuburger Rundschau sowohl die Bankvorstände Werner Halbig und Roland Gieß, wie auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

VR-Bank Neuburg-Rain unterstützt jedes Vorhaben, das Neuburg weiter bringt

„Wir unterstützen jedes Vorhaben, das die Stadt weiterbringt“, sagen Halbig und Gieß. Es sei ganz im Sinne der VR-Bank, dass an dieser zentralen Stelle in Neuburg etwas passieren würde. Sie seien in guten Gesprächen mit dem möglichen Investor, ein finales Ergebnis würde es allerdings noch nicht geben. Verkaufen würden sie das Grundstück nicht. „Da denken wir an andere Lösungen, etwa eine Erbpacht“, verdeutlichen die Vorstände.

OB Gmehling erzählte, dass es bereits zwei Treffen mit dem interessierten Unternehmer gegeben hat. Es gehe darum auszuloten, wie viel Gewerbefläche an der Stelle verwirklicht werden könnte. Sofern die VR-Bank keine Einwände erheben würde, würde er dem Interessenten als Hilfestellung dazu deren Pläne zeigen.

Ein entscheidender Knackpunkt, dass das Projekt der Genossenschaftsbank gescheitert ist, waren die geforderten Stellplätze (zwischen 140 und 220). Geht es nach dem Rathauschef, sollte der Stadtrat die Hürden nicht zu hoch hängen. Für die geplanten Wohnungen seien Stellplätze zwar notwendig, doch für den Einzelhandel sollte es „eine kulante Lösung geben“, wie Gmehling meint. „Dafür war ich auch schon bei den Plänen der VR-Bank“, sagt er. Der Einzelhandel müsse in der Stadt gehalten werden. Der Interessent sei schon jetzt ein Magnet für die Innenstadt, könne derzeit aber auch keine Stellplätze ausweisen. Der OB verweist auf das Beispiel Donauwörth. Als dort der Müller-Markt die zentral gelegene Reichsstraße verlassen habe, hätten das die anderen Einzelhändler sofort deutlich zu spüren bekommen. Wann – und ob letztlich überhaupt – sich am Schrannenplatz etwas tut, lässt sich derzeit freilich noch nicht abschätzen.

VR-Bank schließt Bankhaus in der Luitpoldsstraße für Renovierungsarbeiten ab 3. August

Sicher ist dagegen, dass die VR-Bank an der Luitpoldstraße ab Montag, 3. August, geschlossen sein. wird. Dort beginnen dann im Erdgeschoss die bereits angekündigten Renovierungsarbeiten. Als Ersatz, auch für den bedienten Bereich während der gesamten Woche, stehen rund vier Wochen lang die Filialen im Ostend und in Feldkirchen zur Verfügung. Im September soll sich dann der Beratungs- und Selbstbedienungs-Bereich im Erdgeschoss im Bankhaus an der Luitpoldstraße in einem neuen, modernen Licht zeigen. Die anschließende Renovierung des ersten und zweiten Obergeschosses soll bis Mitte 2021 abgeschlossen sein. Dann werden die Vorstände und alle Mitarbeiter in den Abteilungen, „die nah am Kunden arbeiten“, wie Werner Halbig erklärt, von Kreut in die Innenstadt umziehen. Nach dem Aus der Planungen am Schrannenplatz baute die VR-Bank im Oberhausener Gemeindebereich ihren neuen Verwaltungssitz. Dort werden nach dem Umzug von rund 30 Kollegen an die Luitpoldstraße rund 60 Mitarbeiter, die nicht direkt am Kunden arbeiten müssen (etwa aus dem IT-Bereich oder der Verwaltung) weiter ihren Arbeitsplatz haben. \u0009

